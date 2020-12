Steekpartij in Amsterdamse Albert Heijn: medewerker neergestoken 'om mondkapje'

In een Albert Heijn in Amsterdam is dinsdagmiddag iemand neergestoken. Het gaat om een supermarktmedewerker die zwaargewond raakte. Volgens getuigen zou de aanleiding voor de steekpartij een discussie over een mondkapje zijn geweest.

De steekpartij gebeurde rond 15.00 uur in de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat in de wijk Watergraafsmeer. De hulpdiensten rukten massaal uit, onder meer met een traumahelikopter. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

‘Ontiegelijk bloedbad’

Een oudere man wilde net naar binnen gaan, maar werd bij de deur tegengehouden. “Ik heb een ontiegelijk bloedbad gezien,” vertelt de Amsterdammer aan Hart van Nederland. “Er lag iemand badend in het bloed, bij de servicebalie, net voor de bloemen. Ik zag drie steken: bij z’n nek, bij z’n borst en in z’n buik.”

In de buurt gaat rond dat het slachtoffer een supermarktmedewerker zou zijn. Hij zou zijn neergestoken na onenigheid met een klant die weigerde een mondkapje te dragen. De oudere man kan dat echter niet bevestigen. “Hij komt mij niet bekend voor als medewerker, terwijl ik hier elke dag kom.”

Een andere man is erg geschrokken van de steekpartij, hij woont in de buurt en kent meerdere mensen die in de bewuste Albert Heijn werken. “Dat het zover komt vanwege een mondkapje, dat is wel heel heftig.” Ook een aantal schoolkinderen op straat is ontdaan. “Het was heel naar om te zien, hopelijk komt hij er snel weer boven op.”

Dader nog spoorloos

De dader ging er na het incident vandoor en is nog spoorloos. Het verbaast de buurtbewoner niet: “Je bent zo weg, hier in de buurt kun je je goed verbergen.” De oudere man hoopt dat de messentrekker snel gepakt wordt. “Het is echt bizar. Ik vind dat je je eigen moet schamen.”

De politie doet op dit moment onderzoek in de supermarkt en spreekt in de omgeving met getuigen. De verdachte zou een blanke man zijn, gekleed in een witte capuchontrui en een grijze trainingsbroek.

