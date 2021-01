De feestdagen liggen inmiddels achter ons, maar toch zie je ze overal nog steeds op en af rijden: de pakketbezorgers. Van PostNL moeten ze namelijk ook de hele maand januari flink aan de bak. Veel bezorgers trekken het niet meer en dreigen om te vallen.

Zes dagen per week van deur naar deur racen: het begon al in de altijd drukke decembermaand, maar door de coronacrisis hebben de pakketbezorgers sindsdien nog geen moment rust gehad en rennen ze zich nog altijd het vuur uit hun sloffen.

‘Aan einde van hun latijn’

“Het is echt niet te doen”, vertelt Ruud Wassenaar aan Hart van Nederland.. Hij is onderaannemer van PostNL en heeft zo’n tien pakketbezorgers die voor hem rondrijden. “Het gaat nu al acht weken zo. De bezorgers zijn aan het einde van hun latijn en het einde is nog niet in zicht. Hoe lang gaan we dit volhouden?”

Normaal gesproken moeten de pakketbezorgers heel december knallen, in januari kunnen ze vervolgens even bijkomen als het wat rustiger is. Maar door corona is alles anders dit jaar. Eerst liet PostNL weten dat ze de eerste week van januari ook volgens het slopende rooster moesten blijven bezorgen. En nu heeft het postbedrijf die periode wéér verlengd.

“Zonder enige vorm van overleg kondigde PostNL vorige week aan dat zelfstandige pakketbezorgers, zeventig procent van alle bezorgers, ook in januari volgens het extra drukke regime van Sinterklaas, kerst en Nieuwjaar moeten werken”, weet Wassenaar. “Dat betekent in de praktijk zes dagen per week tot wel veertig pakketten per uur bezorgen en uiteraard iedere dag overwerken.”

Meer werken voor minder

Begin december verlaagde PostNL de tarieven voor pakketbezorgers omdat zij volgens het postbedrijf steeds meer pakketten per adres kunnen bezorgen. Het steekt de bezorgers dat het tarief voor consumenten ondertussen juist werd verhoogd met 25 cent, terwijl zij juist minder betaald krijgen per bezorgd pakketje.

“Het is tenenkrommend dat PostNL het pakkettarief voor zichzelf verhoogt terwijl het de vergoeding verlaagt voor de mensen die het werk doen”, vindt Wassenaar. “Onze mensen verdienen een extraatje in deze ongekend drukke tijden.” Hij wijst er bovendien op dat onderaannemers door de drukte meer geld kwijt zijn. “Ook wij maken extra kosten voor bussen, personeel en overuren.”

Reactie van PostNL

PostNL laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat “het ons gezamenlijke belang is dat we in goede gezondheid ons werk kunnen blijven doen”. “We hebben ondernemers die niet in de gelegenheid zijn om de extra capaciteit ook in de komende weken te blijven leveren gevraagd om dat bij ons te melden.”

Het postbedrijf zegt tot slot dat “de meeste ondernemers gelukkig in de gelegenheid blijken om de extra capaciteit in de komende weken te blijven leveren”.

