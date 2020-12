Pakketbezorgers kunnen vele bestellingen bijna niet meer aan

Een lockdown met een stortvloed aan internetbestellingen, kerst in aantocht en maandag gingen ook nog eens 400 PostNL-afhaalpunten dicht. Er dreigt een pakketjes-verstopping, maar PostNL laat weten te hebben opgeschaald. De werkdruk bij de pakketbezorgers is torenhoog.

Om het pakketvolume op te rekken laat PostNL meer ritten uitvoeren, met meer mensen en meer vrachtwagens. Er worden nu 1,7 miljoen pakketjes per dag bezorgd, bijna twee keer zoveel als normaal.

“Vandaag hebben we 261 stops, 328 pakketjes in één bus,” vertelt bezorger Guillermo Ahmad aan het begin van zijn werkdag. Om in acht uur tijd klaar te kunnen zijn, moet hij 41 pakketjes per uur afleveren.

‘Onmenselijk’

“Een race tegen de klok” en “niet meer menselijk” noemt Guillermo het. En dan zijn sinds maandag ook nog een 400 PostNL-afhaalpunten gesloten. Dat zijn afhaalpunten in niet-essentiële winkels die door de nieuw lockdown dicht moesten. Alleen voor pakketjes open blijven blijkt niet rendabel.

Daardoor kiezen mensen eerder voor thuisbezorgen in plaats van afleveren bij zo’n pakketpunt. “Dat betekent nog meer druk, en de bezorgbedrijven zijn dan de pineut,” aldus Ruud Wassenaar, voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakket Distributie.

Pakketje op tijd met kerst?

Guillermo heeft een extra lange bus gehuurd en zelfs extra chauffeurs ingehuurd. “We hebben onze handen vol elke dag. De afhaalpunten waren een grote steun om de pakketjes kwijt te raken. Met de kerstdagen wil iedereen natuurlijk dat alles op tijd aankomt, dat wordt lastig nu alle afhaalpunten dichtgaan.”

PostNL heeft ongeveer een kwart van de pakketbezorgers in dienst, de rest wordt uitbesteed aan ondernemers zoals Ruud en Guillermo. Ondanks de extreem drukke periode, heeft PostNL hun tarief verlaagd. “Dat klinkt voor mij heel onlogisch,” zegt Guillermo.

Tarieven bezorgers flink omlaag

Volgens Ruud Wassenaar van de belangenvereniging berekent PostNL het tarief op basis van het soort gebied en het aantal stops. Sinds kort heeft PostNL een vernieuwde methodiek. “Zij hebben berekend dat we veel pakketten snel kunnen bezorgen, en dat daardoor ons tarief naar beneden kan. Wij zijn tot 30 cent gezakt op een aflevertarief van 1,50. Het is krom: je hebt het drukker, dus je tarief kan omlaag.”

De pakketbezorgers vinden de tariefverlaging ook oneerlijk omdat PostNL rondom de feestdagen de prijs voor het sturen van een pakketje juist met 25 cent heeft verhoogd. “PostNL gaat er dus op vooruit in deze drukke tijd, maar de bezorgbedrijven zien er niks van terug.”

PostNL wil extra afhaallocaties

“De druk op ons netwerk is heel hoog,” erkent Liesbeth Kaashoek, directeur van PostNL. Het bedrijf vraagt consumenten om retourzendingen vast te houden tot 7 januari. Ook probeert PostNL op verschillende plekken in het land extra afhaallocaties te openen.