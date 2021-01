Nederland blijft nog drie weken langer in lockdown. De besmettingscijfers dalen langzaam en liggen er steeds minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Maar is het stilte voor de storm, met de Britse coronavariant in opmars? Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 5.622, dat zijn er 290 meer dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 2.379, dat zijn er 19 meer dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 671, dat zijn er 5 meer dan op zaterdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op zaterdag: 43, er zijn tot nu toe 13.009 coronadoden geregistreerd

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 04:00 – Avondklok opnieuw op tafel bij burgemeesters

De eventuele instelling van een avondklok om het coronavirus te bestrijden ligt maandagavond opnieuw op tafel bij het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio spreken met justitieminister Ferd Grapperhaus als vertegenwoordiger van het kabinet over nieuwe argumenten om de avondklok in te voeren. Vorige week heeft het kabinet om een advies daarover gevraagd van het Outbreak Managment Team (OMT).

Zowel de politie als de burgemeesters zijn tot nu toe geen voorstander van het invoeren van een avondklok. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, vindt het “een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. Er moet een overtuigend antwoord zijn dat het helpt.”

Lees ook: Helft jongvolwassenen gaat zich niks aantrekken van avondklok

Het beraad bespreekt maandagavond ook andere nieuwe maatregelen die in de plaats van een avondklok zouden kunnen komen, zoals een visiteverbod. Waarschijnlijk wordt later in de week duidelijk of het kabinet nog meer maatregelen afkondigt, mede vanwege het opduiken van de zogenoemde Britse variant van het virus.

Het Veiligheidsberaad buigt zich ook over de verlenging van de strenge lockdown, die dinsdag officieel van kracht wordt. Actuele problemen die ondertussen zijn opgedoken komen op tafel. Na afloop van de vergadering geven beraadsvoorzitter Bruls en minister Grapperhaus in Utrecht een toelichting op gemaakte afspraken.

Update 03:30 – Vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start

Na de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers, begint maandag ook de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Deze week krijgen totaal zo’n 15.000 mensen hun eerste prik, zo is de verwachting. In de weken daarna volgen grotere aantallen.

Kwetsbare ouderen zouden volgens de aanvankelijke plannen vooraan staan wanneer de vaccinaties beginnen. De Gezondheidsraad heeft daar in meerdere adviezen op aangedrongen. Het kabinet besloot echter de strategie aan te passen en te beginnen met medewerkers van verpleeghuizen en medewerkers van de acute zorgsector, die dagelijks patiënten met Covid-19 behandelen.

Lees ook: Huisartsen woedend om uitstellen coronavaccinatie: ‘Dit was niet de afspraak’

De acute zorg kreeg voorrang na pleidooien van zorgkopstukken als Ernst Kuipers en Diederik Gommers. Daarnaast speelden praktische redenen een rol bij het omgooien van de plannen. Het eerste vaccin dat werd goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie, dat van Pfizer/BioNTech, moet onder de -70 graden Celsius worden bewaard. Dat levert uitdagingen op bij de verspreiding. Toch krijgt de eerste groep instellingsbewoners dit vaccin. Grote instellingen richten daarvoor zelf priklocaties in.

Overigens is het vaccin van Pfizer en BioNTech nadat het uit de superdiepvries komt nog zeker vijf dagen houdbaar in de koelkast. De fabrikant onderzoekt of die termijn kan worden verlengd.

Vanaf volgende week maandag wordt ook het onlangs goedgekeurde coronavaccin van Moderna uitgerold. Dat wordt toegediend aan ouderen en mensen met een beperking die in kleinere instellingen wonen. Huisartsen gaan het vaccin toedienen.

Bij de volgende instellingen gaan de vaccinaties maandag beginnen: Alliade, Amarant, Brabant Zorg, Carint Reggeland, Cordaan ’s Heeren Loo, Ipse de Bruggen, Middin, Ons Tweede Thuis, Opella, TanteLouise en Zorgbalans.

Update 03:30 – Proef met sneltesten van studenten in Groningen

In Groningen begint maandag een proef waarbij studenten voorafgaand aan een tentamen worden getest op het coronavirus. Ze krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag. Als de test negatief is, mogen ze de tentamenhal op de Zernike Campus in om het tentamen te maken naast hun mede-studenten. Het kan een eerste stap zijn naar hervatten van fysieke lessen.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool doen mee aan de proef. Studenten van het roc Noorderpoort helpen bij het afnemen van de tests en het verwerken van de gegevens. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de GGD zijn bij de proef betrokken.

Studenten die positief testen en dus het coronavirus onder de leden hebben, kunnen het tentamen later alsnog maken. In sommige gevallen is het ook mogelijk om het tentamen online te doen.

Twee andere proefprojecten met sneltesten van studenten, in Amsterdam en Delft, zijn nog in voorbereiding.