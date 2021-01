Huisartsen woedend om uitstellen coronavaccinatie: 'Dit was niet de afspraak'

Huisartsen worden toch niet in januari gevaccineerd tegen corona. Minister Hugo de Jonge heeft besloten dat ze -tegen de afspraken in- langer moeten wachten op hun prik. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is ‘not amused’: ”We zijn gisteren echt onaangenaam verrast, dit kan toch niet. Wij huisartsen zetten alles op alles om ons steentje bij te dragen in deze crisis, maar dan moet dat wel zo veilig mogelijk kunnen”, aldus voorzitter Ella Kalsbeek.

Huisartsen nemen een flink stuk van het vaccinatieprogramma voor hun rekening. Ruim een derde van alle Nederlanders wordt straks door een huisarts ingeënt. De afspraak was dat de huisartsen ook zelf gevaccineerd zouden worden met de vaccins die ze voor het uitvoeren van die monsterklus zouden binnenkrijgen. Maar de eerste levering van het Moderna-vaccin is te klein om alle ongeveer 13.000 huisartsen te vaccineren.

De minister heeft besloten dat huisartsen pas worden gevaccineerd als zij zelf beginnen met het geven van de prikken. Die datum is nu verschoven van half februari naar mogelijk pas eind februari. Ella Kalsbeek: ”Dit besluit gaat rechtstreeks tegen de gemaakte afspraken in. Dat er te weinig vaccin voorradig is, kan gebeuren. Maar als wij vanuit de LHV met een oplossing komen wordt er niets mee gedaan door de minister. Die legt het nu volledig naast zich neer.”

Frontlinie van de zorg

Barbara de Doelder, huisarts in het Zuid-Hollandse Rijswijk snapt ook niets van het besluit van de minister: ”Wat voor ons belangrijk is, is dat de huisartsen in Nederland blijven staan, zodat we niet ziek worden en dus zorg kunnen blijven bieden aan onze patiënten.” Maar nu zij later gevaccineerd worden lopen zij elke dag het risico om besmet te raken met corona.

”De frontlinie van de zorg is de huisartsenzorg”, vertelt De Doelder verder. ”Mensen bellen eerst naar ons toe, maar een klein deel van de patiënten krijgt direct een doorverwijzing voor het ziekenhuis. Iedereen wordt eerst beoordeeld door een huisarts, als dat wegvalt door coronabesmettingen komt dat gedeelte van de zorg stil te liggen.”

Het gevoel van: wat nu?

Dat de huisartsen nu zomaar gaan staken lijkt niet meteen voor de hand te liggen. Maar er moet wel iets gebeuren vindt de LHV: ”Donderdag komen we met de ledenraad bij elkaar om te bespreken welke stappen we gaan ondernemen. Bij de meeste huisartsen leeft vooral het gevoel ‘Wat nu?’. Het is zo belangrijk dat de huisartsen én hun personeel beschermd zijn. We zullen gaan kijken wat ervoor nodig is om dat te bereiken.”

Alweer geen prioriteit

Dit is de tweede keer dat de huisartsen het gevoel hebben dat ze worden ‘overgeslagen’. Het ministerie bepaalde eerder dat zorgpersoneel in de acute zorg met voorrang moet worden ingeënt. Huisartsen werden daarbij niet genoemd.

Pas na herhaaldelijk protest en na overleg tussen het ministerie en de huisartsen werd begin deze maand bepaald dat ook huisartsen prioriteit krijgen. Maar nu wordt hun vaccinatie dus opnieuw uitgesteld, onbegrijpelijk vindt Kalsbeek. “De minister laat de kans liggen om snel de huisartsen in de frontlinie te beschermen en daarmee ook de verzekering dat een grote groep kwetsbare patiënten op hun huisarts kan blijven rekenen.”