Vrijwel alle internisten willen zich laten vaccineren tegen corona

Vrijwel alle internisten twijfelen niet of zij zich laten vaccineren. Dat tekent hun vertrouwen in het vaccin. Dat heeft de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) laten weten.

De NIV deed onderzoek onder ruim 2000 internisten en van hen gaf 97 procent aan zich direct te laten vaccineren als zij aan de beurt zijn. “Het feit dat zo’n hoog percentage van de internisten niet twijfelt om gevaccineerd te worden, is een belangrijk signaal over het vertrouwen in het vaccin”, zegt directeur Samara de Jong-Jaber van de vereniging.

Lees ook: Medewerkers acute zorg krijgen toch met voorrang vaccinatie tegen corona, ‘maar niet voor 8 januari’

Acute zorg

Internisten vallen onder het acutezorgpersoneel waarvan het kabinet zaterdag zei dat ook die groep zo snel mogelijk wordt gevaccineerd. “Daar zijn we heel blij mee”, aldus de directeur. “We behandelen patiënten op de spoedeisende hulp, op de verpleegafdelingen en op de intensive care. Het is belangrijk dat we dat kunnen blijven doen.” Vervroegde vaccinatie helpt daarbij.

De Jong-Jaber zegt te begrijpen dat ook huisartsen hebben gevraagd om versnelde vaccinaties voor hun groep. De artsen, verenigd in de Landelijke Huisartsen Vereniging, hopen daar zondag meer over te weten te komen.

Lees ook: De Jonge over aanpassen vaccinatiebeleid: ‘Wij blijven vasthouden aan de hoofdroute’

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. In het weekend zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur.