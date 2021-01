Helft jongvolwassenen gaat zich niks aantrekken van avondklok

De avondklok lijkt steeds reëler te worden. Komende week spreekt het kabinet verder over deze zeer gevoelige maatregel, nadat ze er zondag met deskundigen over hebben gesproken. Maar gaat dat effect hebben? Bijna een derde van de Nederlanders zegt zich niks van de avondklok te zullen aantrekken.

Dat blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. 30 procent zegt toch stiekem naar buiten te gaan, terwijl 60 procent van de mensen keurig binnenblijft. Opvallend is dat maar liefst de helft van de Nederlanders onder de 30 jaar aangeeft stiekem de deur achter zich dicht te trekken terwijl dat eigenlijk niet mag.

Weinig mensen denken dat de maatregel ook goed gehandhaafd gaat worden. 60 procent zegt hier geen vertrouwen in te hebben tegenover 35 procent die denkt dat dit wel goed gaat komen.

Hardlopers

Een groep Nederlanders die waarschijnlijk niet zo zitten te wachten op een avondklok zijn onder andere de hardlopers, zoals Theo Noij uit Mijdrecht. Hij ziet zijn hardloopmaatjes door corona sowieso nog maar weinig en als hij ‘s avonds na het eten ook niet meer zijn dagelijkse rondje buiten mag maken wordt het nog lastiger om te sporten.

“Wij kwamen normaal gesproken elke zaterdag bij elkaar om te trainen met vijftien tot twintig mensen,” vertelt Theo. “Ook doordeweeks deden we ‘s avonds nog een trainingsrondje. We zijn er echter mee gestopt omdat het niet mogelijk was om die 1,5 meter aan te houden. Dat is dus jammer. Iedereen loopt nu voor zichzelf en veel in de groep doen dat ook in de avond. Het ziet ernaar uit dat dit lastig wordt.”



Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.