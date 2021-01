Nederland blijft nog drie weken langer in lockdown. De besmettingscijfers dalen langzaam en liggen er steeds minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Maar is het stilte voor de storm, met de Britse coronavariant in opmars? Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 5.430, dat zijn er 722 minder dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 2.360, dat zijn er 109 minder dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 666, dat zijn er 19 minder dan op vrijdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op zaterdag: 98, er zijn tot nu toe 12.967 coronadoden geregistreerd

Update 06:52 – Rutte praat in Catshuis over avondklok

Moet er een avondklok in Nederland komen? Over die vraag buigen de meest betrokken ministers van het demissionaire kabinet en deskundigen van onder meer het OMT zich zondagmiddag in het Catshuis.

Andere vragen die aan de orde komen zijn de steunpakketten aan het bedrijfsleven en de vervroegde opening van kinderdagverblijven en de basisscholen. Het OMT adviseert dat laatste trouwens niet te doen.

Het kabinet heeft het OMT gevraagd te onderzoeken hoe effectief een avondklok is in de strijd tegen corona. Premier Mark Rutte vreest dat de avondklok mogelijk nodig is omdat de besmettingscijfers hoog blijven en de nog besmettelijkere Britse variant zijn intrede heeft gedaan.

In de Tweede Kamer is veel weerstand tegen invoering van de avondklok, ook in de coalitiepartijen. Maar de afgelopen tijd lijkt het begrip voor de mogelijke invoering van de “ingrijpende maatregel” te groeien.

Update 06:34 – Mogelijk toch veel mensen naar afgelaste demonstratie Museumplein

Hoewel de demonstratie ‘Nooit meer kabinet Rutte’ is afgelast, komen er zondag mogelijk toch nog veel mensen naar het Museumplein in Amsterdam om hun stem te laten horen. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft laten weten dat de politie zal optreden als dat gebeurt.

De organisator Michel Reijinga spande afgelopen week een kort geding aan, omdat hij het niet eens was met de beslissing van de veiligheidsregio. Die besloot dat de demonstratie in het Westerpark moest worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Door die beperkingen zou extra toeloop beter kunnen worden voorkomen, evenals de verspreiding van het coronavirus.

De bestuursrechter gaf de veiligheidsregio gelijk, waarop Reijinga het evenement annuleerde. Desondanks verwacht hij dat er zondag alsnog een grote groep naar Amsterdam komt om te demonstreren.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie en politie) heeft mensen opgeroepen om thuis te blijven. Op social media hebben meer dan 10.000 mensen aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in het protest.

Update 01:22 – Politie doet inval in illegaal geopend café Leeuwarden

De politie en handhavers van de gemeente Leeuwarden zijn vrijdag een café in de Friese hoofdstad binnengevallen nadat meerdere signalen waren binnengekomen dat het bedrijf geopend was en er illegale activiteiten plaatshadden. De inval gebeurde op last van burgemeester Sybrand Buma, maakte de gemeente zaterdag bekend.

In café ‘t Wap aan het Willem-Alexanderplein waren vijftien aanwezigen, onder wie de exploitant. Naast het feit dat het horecabedrijf tegen de coronamaatregelen in was geopend, werd er illegaal gegokt, tabak en wiet gerookt en werd achter het cafégedeelte gebruikgemaakt van een ruimte waarvoor geen horecavergunning is afgegeven.

Alle aanwezigen kregen een boete van 95 euro wegens het overtreden van de coronamaatregelen. De exploitant wordt later verhoord.