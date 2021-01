Nederland blijft nog drie weken langer in lockdown. De besmettingscijfers dalen langzaam en liggen er steeds minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Maar is het stilte voor de storm, met de Britse coronavariant in opmars? Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 6.148, dat zijn er 1183 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 2.521, dat zijn er 119 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 700, dat zijn er 5 meer dan op dinsdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op woensdag: 122, er zijn tot nu toe 12.685 coronadoden geregistreerd

Update 06:40 – Coronademonstratie Amsterdam verplaatst naar Westerpark

Een demonstratie van actiegroep Nederland in Verzet tegen het coronabeleid van het kabinet wordt zondag gehouden in het Westerpark in Amsterdam, in plaats van op het Museumplein. Ook mogen er maximaal 500 mensen deelnemen aan het protest.

Nederland in Verzet wilde eigenlijk op het Museumplein betogen. Volgens de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie is in het Westerpark “extra toeloop” beter te voorkomen en daarmee ook coronabesmettingen. Afgelopen zondag moest een demonstratie tegen fascisme ook al uitwijken naar het Westerpark.

Duizenden mensen zeggen op social media geïnteresseerd te zijn in de demonstratie. Verwacht wordt dat ook aanhangers van de actiegroep Viruswaarheid aanwezig zullen zijn bij het protest. De betoging tegen het coronabeleid is van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Afgelopen zondag hield Nederland in Verzet een coronademonstratie in Hilversum. Die betoging werd voortijdig beëindigd om deelnemers zich niet aan de gemaakte afspraken hielden

Update 06:30 – Nieuw advies PKN: niet meer zingen in de kerk

Het landelijk kerkbestuur van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) heeft een nieuw advies uitgebracht om voorlopig helemaal te stoppen met zingen in kerken. Aanleiding zijn de grote zorgen om de Britse coronavariant. De aangescherpte regels gelden in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown.

“Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd”, roept de PKN kerkgangers op. “De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol.”

Toen nu toe waren bij aangesloten protestantse kerken maximaal vijf zangers toegestaan tijdens hun diensten. De meeste kerkdiensten worden vanwege het coronavirus online uitgezonden. Bij de Rooms-Katholieke Kerk worden de richtlijnen niet aangepast. Het advies blijft daar om tijdens een dienst maximaal vier zangers te hebben en om samenzang te vermijden.

Update 06:00 – CoronaMelder-app werkt weer na storing

De CoronaMelder-app kan Android-gebruikers weer waarschuwen voor mogelijke coronabesmettingen. De app had woensdag last van een gedeeltelijke storing, maar Google laat weten dat het probleem inmiddels is verholpen.

De meldingen zijn niet verdwenen, maar komen alleen later binnen door de storing, liet het ministerie van Volksgezondheid eerder al weten. Ook soortgelijke waarschuwingsapps in andere landen kampten met de Google-storing. iPhone-gebruikers hadden er geen last van.

De #CoronaMelder-app werkt samen met soortgelijke Europese apps. Sinds kort ook met corona-apps uit België en Finland. Samenwerking tussen deze Europese apps kan, als ze allemaal voldoen aan Europese privacy afspraken. Meer informatie:https://t.co/lsydGG0WT0#AlleenSamen — Ministerie van VWS (@MinVWS) January 13, 2021

Redactie/ANP

