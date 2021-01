HEMA draait iedere week tien miljoen euro verlies door lockdown

De nood is hoog bij HEMA. Door de lockdown maakt de winkelketen iedere week tien miljoen euro verlies, meldt een woordvoerster aan Trouw donderdag. Het warenhuis annuleert met onmiddellijke ingang alle bestellingen die het tot half april waren gedaan bij leveranciers.

De krant heeft een brief van HEMA in handen die maandag is verstuurd aan de belangrijkste leveranciers in Azië. Leveranciers hoeven voorlopig ook geen nieuwe bestellingen te verwachten, valt op te maken uit het document. Daarnaast wordt de betalingstermijn voor alles wat al geleverd is met dertig dagen verlengd.

Acute geldnood?

Het gaat om een ‘eenzijdige aanpassing’ van de afspraken, geeft HEMA toe in de brief, die is ondertekend door commercieel directeur Trevor Perren. Volgens de winkelketen is de aanpassing nodig om na de coronacrisis een ‘stabiele en solide’ relatie tussen het bedrijf en zijn leveranciers te garanderen.

HEMA geeft acute geldnood níet op als reden voor de maatregelen. Er werken veel medewerkers thuis en daarom is de capaciteit voor het verwerken van facturen drastisch afgenomen, aldus Perren. Als reden voor het afbestellen van lopende orders zegt hij dat er simpelweg geen ruimte genoeg is om nieuwe voorraden op te slaan.

Redactie/ANP

