Nederland zit middenin een lockdown van vijf weken. De jaarwisseling ligt inmiddels achter ons en Nederland kijkt halsreikend uit naar het begin van het vaccinatieproces Ondertussen blijft het aantal ziekenhuisopnames gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 8.215, dat zijn er 1490 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 2.649, dat zijn er 168 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 692, dat zijn er 21 minder dan op donderdag

Update 12:07 – Gommers: eerder zorgpersoneel vaccineren

“Geweldig! Dit is enorm belangrijk. Zo zijn we beter voorbereid op wat er de komende maand mogelijk staat te gebeuren.” Zo reageert Diederik Gommers op de mededeling van het kabinet om medewerkers in de acute zorg zo snel mogelijk te gaan vaccineren. Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, had daar samen met anderen ook al op aangedrongen.

“Het is geweldig dat ze dit hebben besloten en dat ze de plannen iets hebben bijgesteld”, zegt Gommers. “Het gaat nu best aardig maar het lukt allemaal maar net. Maar dit is heel belangrijk voor wat er de komende maand kan gaan gebeuren.”

Gommers doelt onder meer op de Britse variant van het virus die erg snel om zich heen grijpt. “Als die variant ook in Nederland gaat huishouden, dan krijgen we stapsgewijs meer besmettingen, meer zieken en ook meer patiënten op de ic. Dan hebben we alle verpleegkundigen en dokters nodig die we kunnen krijgen, en daarom is dit een heel belangrijk besluit.”

Update 12:02 – Medewerkers acute zorg worden zo snel mogelijk gevaccineerd

Mensen die in de acute zorg werken worden zo snel mogelijk gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook om bijvoorbeeld ambulancepersoneel.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) komt zo snel mogelijk met een plan van aanpak, melden de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark. Uiterlijk maandag moet duidelijk zijn wat de kortst mogelijke termijn is waarop de vaccinatie van deze groep van circa 30.000 mensen kan beginnen.

Update 09:54 – Petitie roept op tot vaccineren zorgpersoneel vanaf 4 januari

Verschillende artsen steunen via sociale media een internetpetitie aan minister Hugo de Jonge, waarin wordt gevraagd maandag 4 januari te beginnen met het vaccineren van zorgpersoneel. Volgens de opsteller van de petitie, de 14-jarige Laetitia Tilanus, gaat het om enkele tienduizenden medewerkers op onder meer de intensive care en de ambulances. “Zij zetten hun gezondheid op het spel voor die van ons én zij kunnen de vaccinatie direct zelf uitvoeren”, aldus de tekst in de petitie.

De petitie is een reactie op hetzelfde pleidooi van Ernst Kuipers en Diederik Gommers, woensdag in Nieuwsuur. De petitie was zaterdagochtend rond 09.45 uur door ruim 10.000 mensen getekend. Minister De Jonge liet eerder weten dat hij niet voor maandag op de oproep van Gommers en Kuipers zou terugkomen.

Update 08:11 – Ziekenhuizen zijn op zoek naar honderden verpleegkundigen

Verpleegkundigen vallen massaal uit door besmetting met het coronavirus of doordat ze overwerkt raken. Extra verpleegkundigen zijn daarnaast nauwelijks te vinden. Dat bevestigt Jelle Boonstra, directeur Regioplus, na berichtgeving van het AD.

Alleen al de afgelopen dagen hebben ziekenhuizen tweehonderd aanvragen gedaan bij Regioplus voor extra verpleegkundigen. ”Het aantal aanvragen is inderdaad nog nooit zo hoog geweest”, vertelt Boonstra verder. Regioplus coördineert de landelijke campagne Extra Handen Voor De Zorg. Met de campagne wordt geprobeerd om oud-zorgpersoneel terug te krijgen in de zieken- en verzorgingshuizen.

