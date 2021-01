Aantal nieuwe coronabesmettingen weer gestegen, naar 8630

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gestegen met 431. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kwamen er 8630 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen 8199 (gecorrigeerd) de dag ervoor.

Het aantal sterfgevallen is toegenomen met 38, vrijdag waren dat er 98. Sinds het begin van de uitbraak zijn 813.787 mensen positief getest en overleden 11.566 mensen.

ANP

