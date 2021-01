De bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw, waarbij vier mensen om het leven kwamen, zou in Nederland niet moeten gebeuren. Dat hoopt de woordvoerder van de Gele hesjesbeweging, Ingeborg Westerhoff. “Ik keur geweld nooit goed.” Toch ziet ze dezelfde onvrede die bij de Trumpaanhangers leeft ook in Nederland.

De afgelopen jaren hebben Nederlanders zich vaak laten horen En ook in ons land lopen demonstraties soms uit de hand. Zo werd tijdens de boerenprotesten in 2019 met een trekker het provinciehuis in Groningen binnengereden, en raakten demonstranten die tegen de coronamaatregelen zijn slaags met de politie in Den Haag.

Tijdens demonstraties van de gele hesjes bij het Tweede Kamergebouw ontstonden er ook gevechten met de politie. Eind 2018 werd acht mensen opgepakt toen demonstranten richting het stadhuis in Den Haag wilden lopen, maar onderweg werden tegengehouden door agenten. “Ik denk niet dat geweld moet worden gebruikt”, aldus Westerhoff, “daar los je niets mee op.”

Veenbrand

Lijsttrekker Richard de Mos van Code Oranje ziet in de actie van de Trumpaanhangers vergelijkingen met de gebeurtenissen na de dood van Fortuyn, toen het Binnenhof werd bestormd. “Wat gisteren gebeurde is natuurlijk heel bizar, maar met de moord op Fortuyn lukte het ook maar nét om erger te voorkomen door de inzet van politie”, herinnert hij zich aan die dag.

Dat het soms toch tot geweld komt heeft te maken met de vaak jarenlange wrok die wordt gekoesterd en het gevoel dat de politiek er niet voor hen is. “Het is een pure wanhoopsdaad”, aldus De Mos. “De mensen voelen zich niet gehoord. Er is een gigantische kloof en daar moeten we voorzichtig in zijn”, vindt hij. “Het is als een veenbrand die aangewakkerd wordt door het regenteske gedrag van de politiek.”

“Hoe je ziet dat nu het debat in Nederland wordt gevoerd, is het geen debat meer. Het is een wedstrijdje ver plassen”, vindt De Mos. Hij vindt dat mensen al gauw in een hoekje worden gedrukt. “Bijvoorbeeld het klimaatdebat. Dat is helemaal ontaard, je bent of een alarmist of een scepticus. Maar zo kom je niet tot oplossingen.”

Ook ligt de schuld deels bij de media, vindt Westerhoff. “Journalistiek hoort onafhankelijk te zijn, maar journalisten laten steeds meer hun eigen mening zien. De mensen hebben hun vertrouwen in de mainstream media verloren.”

Fouten toegeven

De boodschap van zowel Westerhoff en De Mos is vooral dat mensen meer naar elkaar moeten luisteren, en je het ook moet durven toegeven als je het fout hebt. “Dat is het doel van een debat, dat je soms wordt overtuigd van iemands argumenten. Je moet altijd met elkaar in gesprek blijven”, aldus De Mos.

