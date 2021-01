In politiek Den Haag wordt met verbazing gekeken naar bizarre taferelen in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Premier Mark Rutte spreekt van “verschrikkelijke beelden” en roept Donald Trump op om de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen vandaag nog te erkennen.

Horrible images from Washington D.C. Dear @realDonaldTrump, recognise @JoeBiden as the next president today. — Mark Rutte (@MinPres) January 6, 2021

Gewapende aanhangers van Trump zijn woensdag het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool, binnengedrongen. “Vreselijk om aan te zien. “Beelden die we nooit hadden kunnen bedenken in de VS”, reageert minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel op Twitter.

“Het fundament van een democratie is de rechtsstaat. Beide worden hier aangevallen”, stelt de bewindsvrouw. Geweld is onacceptabel. In een democratie debatteren we en zijn we het soms sterk oneens. En dat mag best fel zijn soms. Maar we gebruiken nooit geweld. Nooit.”

‘Zuinig zijn op onze democratie’

“Huiveringwekkend wat er nu in het Capitool gebeurt”, twittert partijgenoot en Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Hoe is het mogelijk. Als verkiezingswaarnemer vrees je dit in bananenrepublieken…. Ongehoord”, aldus zijn CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg in een bericht.

The plot against America https://t.co/mimDq1Wovv — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) January 6, 2021

VVD’er Sven Koopmans benadrukt op Twitter dat democratie “kwetsbaar” is. ChristenUnie-leider Gert-Jan Seegers beaamt dat: “Zullen we een beetje zuinig zijn op onze democratie hier? En op elkaar, ook als we het soms enorm met elkaar oneens zijn?”

“Ongekende beelden”, aldus onafhankelijk Kamerlid Henk Krol op Twitter. “Congresleden zitten weggedoken onder hun bankjes, de vicepresident is geëvacueerd en ordetroepen zijn onderweg naar de regeringsgebouwen.” DENK-fractieleider Farid Azarkan noemt de situatie “een schande voor de democratie, voor de Verenigde Staten en Trump moet zich doodschamen”.

Baudet reageert op Trump

Thierry Baudet heeft gereageerd op een tweet waarin Trump iedereen bij het Capitool opriep om “vreedzaam te blijven”. “Heel goed. Law & order”, zei de Forum-leider instemmend. De politicus heeft zijn bericht later weer verwijderd.

