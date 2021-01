Nederlandse politici over bestorming Capitool: hoe is dit mogelijk

In politiek Den Haag wordt met verbazing gekeken naar de verwikkelingen in de Verenigde Staten. Aanhangers van president Donald Trump zijn daar woensdagmiddag (plaatselijke tijd) het Capitool zijn binnengedrongen.

Bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw door aanhangers van president Trump in Washington zijn woensdag vier doden gevallen. Dat meldt de hoofdstedelijke politie in de Amerikaanse hoofdstad. De politie heeft 52 arrestaties verricht.

Drie van de sterfgevallen waren het gevolg van een “medisch noodgeval”. Wat dat daar precies mee wordt bedoeld, is nog onduidelijk. De andere dode is de vrouw die in het Capitool was neergeschoten en later aan haar verwondingen overleed. Beelden van het moment dat de vrouw wordt neergeschoten gaan de hele wereld over. Veertien politieagenten zijn gewond geraakt bij de onlusten, van wie twee ernstig.

‘Ongehoord en ongekend’

Nederlandse politici hebben met ongeloof en schaamte gekeken naar de beelden uit de Verenigde Staten. Rutte reageerde woensdagavond al met de woorden: ”horrible images from Washington D.C. Dear Donald Trump, recognise Joe Biden as the next president today.”

“Hoe is het mogelijk. Als verkiezingswaarnemer vrees je dit in bananenrepublieken…. Ongehoord.#Trump”, twittert CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. “Huiveringwekkend wat er nu in het Capitool gebeurt”, stelt Sjoerd Sjoerdsma (D66). “Democratie is kwetsbaar”, aldus Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder van de VVD.

“Ongekende beelden. Congresleden zitten weggedoken onder hun bankjes, de vicepresident is geëvacueerd en ordetroepen zijn onderweg naar de regeringsgebouwen”, aldus Kamerlid Henk Krol die eerder al constateerde dat er te weinig politiemensen waren om de betogers tegen te houden.

Congresleden zitten weggedoken onder hun bankjes, de vicepresident is geëvacueerd en ordetroepen zijn onderweg naar de regeringsgebouwen. pic.twitter.com/cDgqJca0SX — Henk Krol (@HenkKrol) January 6, 2021

Schande voor de democratie

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers reageert: “Wat een dramatische dag voor dit mooie land wat zo vaak voor zoveel mensen elders in de wereld een baken van vrijheid en democratie is geweest. En zullen we een beetje zuinig zijn op onze democratie hier? En op elkaar, ook als we het soms enorm met elkaar oneens zijn?”

“Dit is een schande voor de democratie, voor de Verenigde Staten en Trump moet zich doodschamen”, zegt DENK-fractieleider Farid Azarkan. “Het wordt van kwaad tot erger”, aldus SP-Kamerlid Sadet Karabulut. “Trump gaf de voorzet, een opgefokte menigte voert de aanval uit.”

PVV-voorman Geert Wilders spreekt van “schokkende beelden” uit Washington. “Amerika staat voor vrijheid, en democratie zal altijd overwinnen. En de uitslag van democratische verkiezingen moet altijd worden gerespecteerd, of je nu wint of verliest.”

Verwijderde tweet Baudet

FVD-leider Thierry Baudet neemt het op voor Trump. Hij retweette een bericht uit 2016 waarin hij mijmert over Trump als leider van de westerse wereld. Ook sprak hij waardering uit voor een boodschap waarin Trump zijn aanhang oproept de protesten vreedzaam te houden. Beide berichten heeft hij inmiddels weer verwijderd.

Het Capitool in Washington D.C. is het gebouw waar de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten van Amerika zetelt. Het congres (te vergelijken met de Staten-Generaal in Nederland) bestaat uit het Huis van Afgevaardigden (Tweede Kamer) en de Senaat (Eerste Kamer).

ANP/Redactie