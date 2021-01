Aanhangers van Donald Trump zijn woensdag het Capitool in Washington binnengedrongen. Te zien is hoe gewapende mensen tot ver zijn doorgedrongen in het parlementsgebouw. Een vrouw werd neergeschoten en raakte zwaargewond. Ze zou in nek of borst zijn geschoten en in kritieke toestand verkeren. Dat meldt CNN op basis van meerdere bronnen.

Joe Biden riep Donald Trump op om een tv-toespraak te houden. “Onze democratie wordt aangevallen”, zei hij. Trump riep zijn aanhangers in een video op Twitter kort daarna op om naar huis te gaan. Hij herhaalde in het filmpje echter ook zijn onbewezen bewering dat hij heeft verloren door verkiezingsfraude. “We hebben vrede nodig.”

Nationale Garde

In het Congres ontstond chaos toen Trump-aanhangers door barricades braken en het Capitool bestormden. Betogers zijn de zaal van de Senaat binnengedrongen, meldt een aanwezige journalist. De deur van het Huis van Afgevaardigden is van binnenuit gebarricadeerd. De gouverneur van de staat Virginia zet de Nationale Garde in. De Nationale Garde van Washington DC zou ook snel worden ingezet, melden Amerikaanse media.

Photo inside the House chamber. By J. Scott Applewhite at AP. pic.twitter.com/5wnud3a048 — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 6, 2021

Part of the crowd is moving through the Capitol. Officers appear to be retreating https://t.co/QdKjsanUWO — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 6, 2021

Ontruimd

Eerder braken honderden Trump-aanhangers door een linie dranghekken die hen scheidden van het Capitool. Voor het parlementsgebouw raakten ze slaags met de politie, aldus persbureau Reuters. Twee andere nabijgelegen gebouwen werden ontruimd.

Ook hier volgen mensen de gespannen situatie in het politieke hart van de Verenigde Staten op de voet. Op sociale media spreken veel Nederlanders vol verbazing over de bizarre taferelen die zich op dit moment afspelen in en rond het Capitool.

Ben ik ook een uur offline…. Shit hitting the fucking fan in de Verenigde Staten. Ongelofelijk. — Denise Douven (@DeniseDouven) January 6, 2021