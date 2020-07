Waarschuwing: de foto’s die hierboven volgen zijn schokkend

Bij ZuiderZee Zwerfdieren in Lelystad werd vorig weekend een kat binnengebracht met een gruwelijke hoofdwond. Wat er precies met het dier is gebeurd is een raadsel, maar feit is wel dat de kater al lange tijd zwaargewond door de straten zwierf, zonder dat iemand iets deed. Hij stierf drie dagen later.

Cynthia de Wit ontfermt zich al jaren over de zwerfkatten in haar buurt. Ze werd vorige week zondag door een achterbuurvrouw gealarmeerd over een kat “met een wond aan zijn hoofd”. “Ik kwam kijken en ik schrok heel erg”, vertelt de dierenvriendin aan Hart van Nederland. “Wat een afschuwelijke wond. Ik rook ook een hele vieze geur, van rottend vlees.”

De Lelystadse had de kater zelf nog nooit gezien. “Ik was dus blij dat hij voor de deur van mijn achterbuurvrouw was gaan zitten, anders was hij waarschijnlijk een gruwelijke dood gestorven”, zegt ze. Cynthia wist het doodsbange dier uiteindelijk met een vangkooi te vangen en bracht de zwaargewonde kat naar de zwerfkattenopvang.

Laatste blik en zucht

Dierenarts Birgit Caminada, oprichtster van ZuiderZee Zwerfdieren, heeft al veel gezien, maar het lot van deze kat heeft haar “diep geraakt”. Het dier – niet gecastreerd en niet gechipt – werd behandeld met antibiotica, pijnstillers en honingzalf, maar woensdag is hij – uit zichzelf – gestorven. “Zijn laatste blik recht in mijn ogen die ochtend en zijn laatste geluiden waren een afscheid”, weet de dierenarts. “Alsof hij wilde zeggen: het gaat niet, het is te zwaar om te dragen. Hierna zuchtte hij diep en stapte uit het leven.”

‘Gewoon laten creperen’

Nadat ze Cynthia het dier had weggebracht, deelde ze foto’s van de zwaargewonde kat op Facebook. Ze zag vervolgens hoe mensen uit haar buurt reageerden dat ze de kat ook hadden gezien. “Ja, toen had hij ook al een wond, schrijven ze dan. Waarom doe je dan niks, dat snap ik niet.”

“Het is letterlijk een belletje naar de dierenambulance of de plaatselijke dierenopvang en dan wordt er actie ondernomen”, vervolgt ze. “Dat je zo’n dier gewoon laat creperen vind ik onbegrijpelijk.”

Geld ingezameld

Dat het zo erg moest worden voordat er iemand ingreep, vindt ook dierenarts Birgit onverteerbaar. “Het is onbegrijpelijk dat hij met zijn zachte karakter zo heeft kunnen rondlopen, en om maar niet te denken: hoelang al?”

Cynthia heeft, toen de zwaargewonde kat nog leefde, geld ingezameld voor zijn behandeling. Ze heeft de opbrengst van 520 euro gedoneerd aan de zwerfkattenopvang. “Voor de katten die meer geluk hebben dan deze kater”, zegt ze tot slot.

