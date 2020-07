In het Beijumerbos in Groningen is maandag een verminkt kattenlijkje gevonden. De dier was in brand gestoken vlakbij het standbeeld van Gjalt Blaauw in het bos.

Agenten belden na de gruwelijke vondst de dierenambulance. “Toen de politie ons belde, zijn we meteen het lijkje gaan ophalen. Of de kat dood of levend was toen het in brand is gestoken, weten we niet”, vertelt Susan van de Woude van Dierenambulance Groningen tegen Hart van Nederland. Ze gaat er vanuit dat er sprake is van een moedwillige actie.

Chip is gesmolten

Omdat de verbrande kat niet meer te identificeren is, doet de dierenambulance een oproep aan getuigen om zich te melden. “We kunnen geen kleur ontdekken en de chip is ook gesmolten”, legt Van de Woude uit. Met de oproep wil de organisatie ook de boodschap uitdragen dat dit echt niet kan. “Dit is abnormaal.”

De dierenambulance is van plan om aangifte te doen, afhankelijk van de tips die binnenkomen. “Als we bruikbare tips krijgen, zullen we aangifte gaan doen. De politie heeft zelf natuurlijk ook al alles opgenomen”, aldus Susan van de Woude.

Mensen die meer weten over deze gruwelijke dierenmishandeling kunnen contact opnemen met Dierenambulance Groningen via telefoonnummer 050–5791900.

Beeld ter illustratie via Pixabay