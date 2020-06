Normaal komt poes Diva uit Valkenburg niet verder dan de tuin. En als haar baasje rammelt met de sleutelbos, staat ze direct bij de deur. Maar vrijdag niet. Diva is spoorloos. Niet lang daarna blijkt: het beestje is mishandeld en in een sloot gedumpt. Haar baasje vermoedt dat er een kattenhater actief is.

“Toen ik merkte dat ze niet thuis was, heb ik oproepjes op Facebook gezet”, vertelt Diva’s baasje aan Hart van Nederland. Het duurt niet lang voor iemand zich meldde die de poes had gevonden. “Die mevrouw vertelde dat ze haar uit de sloot naast mijn woning had gehaald. Ze was nog nat toen ik haar ophaalde.”

Dat blijkt niet het enige. Diva’s nageltjes zijn verdwenen. Haar pootjes zijn bebloed. “Ik voel niet eens stompjes,” stelt haar baasje. “Ik hou het er maar op dat ze heel kort zijn afgeknipt. Het beeld dat iemand ze heeft uitgetrokken, wil ik niet voor me zien.”

Mogelijk gedrogeerd

Tijdens een bezoek aan de dierenarts leert Diva’s baasje dat de poes mogelijk ook is gedrogeerd. “Dat kon de dierenarts zien aan haar oogjes en ze was ook wat suf. Mogelijk heeft ze brokjes gegeten met verdovende middelen erin.”

De dierenarts vertelt haar dat poes Diva niet het eerste slachtoffer is in het Zuid-Hollandse dorp. Eerder werd al een kat langs gebracht met exact dezelfde verwondingen. Ook die kat werd in het water gegooid.

“Een vriendin van me wees me ook nog op een bericht op Facebook”, vertelt het baasje. “Daarin stond dat er kletsnatte katten zonder nageltjes zijn gevonden. Ik denk dat er iemand hier in de buurt is die katten haat.”

‘Beetje de oude’

Met poes Diva gaat het op dit moment wat beter. “Inmiddels is ze weer een beetje de oude. Al gaat ze nog niet naar buiten en staat ze ook niet te mauwen bij de deur dat ze naar buiten wil.”

De dochter van Diva’s baasje heeft via Facebook een beloning uitgeloofd van 250 euro voor degene met de gouden tip naar de dader. Het baasje van de poes doet dinsdag nog aangifte bij de politie. “Ik denk niet dat de politie er veel mee kan, maar ik vind het belangrijk dat er een dossier is.”

Foto via baasje van Diva