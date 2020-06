Neergeschoten poes Soof overleden na twee weken vechten voor haar leven: 'Wij gaan haar missen'

Het neergeschoten katje Soof uit Aadorp is overleden. Ze heeft bijna twee weken gevochten voor haar leven, maar dinsdagmiddag is ze alsnog bezweken aan haar verwondingen. Dat laat haar baasje Stephanie weten in een Facebookbericht.

De poes werd met een luchtbuks beschoten en had een kogel in haar oog en een kogel in haar lichaam. Het oogje was niet meer te redden, maar baasje Stephanie had nog de hoop dat haar beestje er wel bovenop kon komen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Al snel nadat Stephanie bij de dierenarts kwam, waar de dierenambulance de gehavende Soof had afgeleverd, was duidelijk dat haar kat de oude niet meer was. Ze dronk en eet niet meer en was getraumatiseerd.

‘Kapot van’

“Wij snappen dat niet iedereen van katten houdt, maar we begrijpen niet dat iemand zoiets kan doen”, zei ze toen. Ze ging er vanuit dat de dader binnen een straal van 300 meter van haar huis woont. “Wij zijn er kapot van”, zei Stephanie.

De vrouw uit Aadorp laat weten dat Soof het niet heeft gered. “De kogels uit de luchtbuks hebben teveel schade veroorzaakt in haar lichaampje. Het voelt nu al leeg zonder haar aanwezigheid. Wij gaan haar missen.”

Foto’s: Stephanie de Jong-Kappert