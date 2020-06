Kater Memphis zoveelste slachtoffer Hedelse 'kattenschieter': beloning voor gouden tip

Buurtbewoners weten het zeker: iemand in Hedel heeft het gemunt op katten. Dinsdag kwam de kat van Sheila Baegen, Memphis, vlak voor het slapengaan thuis met een schotwond, welke vrijdag operatief verwijderd moest worden. En hij is niet de enige, afgelopen jaar werden meerdere katten in de buurt beschoten.

“Dinsdagavond ging Memphis nog even buitenspelen voor het slapengaan”, begint Baegen. “Toen hij weer binnen was aaide ik hem en voelde iets onder zijn huid.” In eerste instantie denkt Baegen aan een teek, maar toen ze beter keek zag ze een klein wondje en besluit er de volgende dag goed naar te kijken.

Beschoten katten

De dag erop bekijkt ze de wond goed, en merkt ze op dat het wondje een gaatje is. Iets voorbij dat gaatje voelt ze iets hards. “Misschien Memphis’ chip?” dacht Baegen. “Maar ik mocht er absoluut niet aanzitten. Dus vrijdagochtend zijn we voor de zekerheid toch maar naar de dierenarts gegaan. Ook omdat ik de verhalen in de wijk over beschoten katten gehoord had.”

Memphis wordt onder narcose gebracht en De vrees van Baegen wordt bevestigd. “Er zat inderdaad een kogeltje in hem. Ik snap het gewoon niet. Memphis is altijd tegen iedereen lief. Als je niet van katten houdt, gooi ze dan nat met een emmer water, dan komen ze ook echt niet meer. Maar ga niet op ze schieten, het zijn iemands huisdieren!”

Aangifte

Baegen heeft direct contact gezocht met de politie, die in eerste instantie liet weten dat aangifte doen niet heel veel zin heeft. “Gelukkig ben ik vandaag door de dierenpolitie teruggebeld, en zij komen dinsdagochtend langs om mijn aangifte op te nemen”, vertelt het baasje van Memphis. “Hopelijk vinden zij uit wie dit op zijn geweten heeft.”

Met Memphis gaat het naar omstandigheden gelukkig goed. “Hij vindt het verschrikkelijk om binnen te zitten”, vertelt Baegen. “Het is een echte buitenkat. Ook hebben we een kitten van 10 weken oud in huis, en normaal spelen ze altijd samen en nu mogen ze even niet bij elkaar in de ruimte. Dat is wel echt heel zielig om te zien.”

“Hij moet in ieder geval nog acht dagen binnen zitten”, legt Baegen uit. “Dan mogen de hechtingen eruit. Maar het zal nog wel even duren voordat hij weer de oude is.”

De buren van Baegen hebben inmiddels een beloning van 250 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de dader leidt. “En vanuit alle hoeken komen berichten van mensen die de beloning willen verhogen”, vertelt Baegen.

Foto: Sheila Baegen