Het coronavirus is nu een aantal weken opnieuw aan een snelle opmars bezig en dus maken steeds meer mensen zich zorgen over een tweede golf. Vooral nabestaanden van coronaslachtoffers houden hun hart vast nu het aantal besmettingen verder oploopt.

De gemeente Meierijstad, bestaande uit verschillende Brabantse plaatsen, werd tijdens de eerste golf zwaar getroffen. Hoeveel inwoners precies aan corona zijn overleden is niet bekend, maar in maart en april lag het sterftecijfer er drie keer zo hoog als in andere jaren.

Het gaat dus zeker om honderden mensen. “Iedereen kent wel iemand die getroffen is door corona”, vertelt burgemeester Kees van Rooij aan Hart van Nederland. “Er zijn veel mensen overleden en nabestaanden hebben geen afscheid kunnen nemen op een manier die troost bood.”

Vader overleden, moeder ziek

Gera van de Meerakker uit Sint-Oedenrode verloor haar vader Jan een week nadat de verzorgingshuizen dicht moesten. “Het was heel bizar. Ik zat in het ziekenhuis en verwachtte dat mijn vader beter werd, maar ik hoorde daar dat hij binnen een uur zou overlijden”, vertelt ze.

In de week dat haar vader overleed, kreeg ook haar moeder Jet te horen dat zij het niet zou halen. Toch gebeurde er iets bijzonders: Jet krabbelde op. “Wij zaten bij de begrafenis van mijn vader en dachten: misschien gaat ons mam ook wel dood.” Toch overleefde ze corona, maar de kinderen mochten haar tijdens de lockdown niet bezoeken in haar verzorgingstehuis in Veghel.

‘Deze keer anders doen’

Bewoners van verzorgingstehuizen zien het totaal niet zitten dat ze misschien opnieuw helemaal geen bezoek kunnen ontvangen. “Dat was heel rigoureus”, weet directeur Annemiek van de Rijdt van verpleeg- en verzorgingstehuis Laverhof nog. Dit najaar wil de zorginstelling het dan ook anders aanpakken dan tijdens de lockdown.

“Wat we nu gaan doen is heel specifiek kijken naar woongroepen en waar het heerst”, legt Van de Rijdt uit. Laverhof zal vervolgens maatregelen nemen om verdere besmettingen binnen die groep te voorkomen. “Maar dat betekent dat een andere groep waar het niet heerst de maximale vrijheid moet genieten.”

Gera staat honderd procent achter het besluit van Laverhof. Haar moeder had er veel moeite mee dat haar kinderen haar niet konden bezoeken. “Ze zei: ik heb nog liever corona dan dat ik mijn kinderen niet kan zien.” Gera hoopt met haar moeder dat dat inderdaad nooit meer gebeurt.