De zomerstorm die vanaf dinsdagavond over Nederland trekt heeft een naam gekregen: Francis. En dat er onrustig weer op komst is, gaan we dinsdag overdag al merken, meldt Weer.nl.

Met de lange en bijzonder warme hittegolf nog vers in ons geheugen is het bijna niet te geloven, maar het gaat deze week toch echt flink stormen. Op dit moment trekt er een lagedrukgebied over de Atlantische Oceaan richting Ierland, waar het daar dinsdag al voor flink wat wind en regen zal zorgen.

110 kilometer per uur

Dinsdag draait ook hier de wind naar het zuiden en komt storm Francis in rap tempo dichterbij. Vanuit het westen gaat het dan op steeds meer plaatsen regenen. De meeste regen valt in het westen en noorden. Het wordt echter niet koud, met 20 tot 22 graden. In de avond waait het aan zee hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8.

In de nacht van dinsdag op woensdag neemt Francis verder in kracht toe en is er aan kust sprake van een heuse zuidwesterstorm, met windkracht 9. In de kustgebieden kunnen zware windstoten voorkomen met snelheden tussen negentig en honderd kilometer per uur, met mogelijke lokale uitschieters tot wel 110 kilometer per uur.

Ook woensdagochtend hebben we nog steeds te maken met de uitlopers van Francis. Met name aan de noordwestkust en in het Waddengebied kan het dan nog even stormen, maar later draait de wind en neemt die geleidelijk wat af. Toch blijft de wind aan zee een groot deel van de dag hard tot stormachtig.

Donderdag wat rustiger

Het wordt die dag vrij bewolkt, maar in het zuiden breekt de zon nog af en toe door. In het noorden worden daarentegen de meeste buien verwacht en daar kan af en toe ook best een klap onweer bij zitten. Met temperaturen van 19 of 20 graden is het relatief koel voor de tijd van het jaar.

Donderdag lijkt het even wat rustiger te worden, maar op vrijdag lijkt er al een volgend lagedrukgebied naar Nederland toe te rekken. In plaats van harde wind lijkt het deze keer vooral flink te gaan regenen, al is het niet uit te sluiten dat er ook dan weer een sterke wind opsteekt.

Francis niet uitzonderlijk

Francis is de eerste zomerstorm die ons land dit jaar aandoet, maar heel uitzonderlijk zijn stormen in de zomer niet in Nederland. Bijna ieder jaar komt er wel eentje voor, al is dat meestal wel vroeg in de zomer en niet in de laatste dagen van augustus.

Een extreme zomerstorm maakten we op 25 juli 2015 mee, toen de zuidwestenwind aan zee zelfs enige tijd windkracht 10 bereikte, oftewel een zware storm. Er vielen toen zelfs twee doden en de storm richtte flink wat schade aan.

