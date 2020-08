Zomerstorm met windstoten tot 110 kilometer per uur op komst

De recordlange hittegolf staat nog vers in het geheugen, maar toch mag Nederland zich op gaan maken voor een forse zomerstorm. Die lokaal gepaard kan gaan met harde windstoten tot 110 kilometer per uur. Dat schrijft Weer.nl.

Maandag steekt er een krachtige wind op die de komende dagen in kracht zal toenemen. Dinsdag kan men in de kuststreken rekenen op windkracht 6 à 7. Later die avond passeert een koufront met buien. Maar in de nacht van dinsdag op woensdag is het pas echt raak.

Zomerstorm woensdag

Achter het koufront met buien wordt het volgens Weer.nl “echt onstuimig, met dan langs de gehele westkust kans op windkracht 8 tot stormkracht 9”. De windstoten kunnen in de kustgebieden met snelheden van 110 kilometer per uur voorbijrazen.

Het stormachtige weer beperkt zich niet tot de woensdagnacht, ook de woensdagochtend stormt het nog aan zee. Weer.nl: “Gedurende de dag neemt de wind steeds een klein beetje af.” Donderdag keert de rust langzaam maar zeker terug, al staan voor de vrijdag wederom nattigheid en veel wind op het menu.

