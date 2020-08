Hittegolf maakt plaats voor herfstweer, nog hoop op nazomer in september

Van de hittegolf is inmiddels bar weinig meer te merken. De laatste warmte wordt verdreven door weer dat meer weg heeft van de herfst. Maar goed nieuws voor zonaanbidders: begin september hebben we wellicht nog een fijne nazomer.

Na achttien dagen zomer ligt de hittegolf definitief achter ons. Op zondag stijgt het kwik nergens in het land meer boven de 25 graden. Vandaag en de komende dagen maakt de zon plaats voor regen, regen en nog meer regen.

Zondag klaart het in de loop van de dag nog op, maar nieuwe storingen zijn niet ver weg, aldus Weer.nl. In de loop van zondagavond komt de nattigheid weer terug. Ook kan het in het noorden en boven de Waddeneilanden gaan onweren.

Herfstig weer

Ook aankomende week kan men rekenen op herfstig weer. Hoewel de temperaturen blijven steken rond de 20 graden en maandag de zon op sommige plaatsen nog doorbreekt. Dinsdag staat ons nog meer nattigheid te wachten. Met onweer, regen en flinke windstoten is het een ideale dag om binnen te blijven. Woensdag blijft het ook niet droog, maar speelt vooral de wind een hoofdrol. Het zou zelfs zomaar eens tot een zomerstorm kunnen komen.

Na aankomende week kan het volgens Weer.nl weer wat opklaren. Een reële kans dus dat we de eerste dagen van september kunnen spreken van fijn nazomerweer.