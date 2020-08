Tijdens de hittegolf zijn vorige week ruim 400 mensen meer overleden dan in de weken daarvoor. Volgens statistiekbureau CBS is het hogere sterftecijfer “bijna volledig” toe te schrijven aan de “hogere temperaturen”.

Het CBS baseert zich op voorlopige sterftecijfers, waaruit blijkt dat er tussen 10 en 16 augustus in totaal 3.100 mensen in ons land zijn gestorven. Aan het coronavirus ligt het hogere aantal overlijdens deze keer zeker niet, benadrukt het bureau. Bij gezondheidsdienst RIVM werden in dezelfde week in totaal vijftien coronadoden gemeld.

Voor de hittegolf lag het aantal sterfgevallen dertien weken lang relatief laag. Daarvoor registreerde het CBS negen weken lang een forse piek als gevolg van de corona-uitbraak. In die weken overleden bijna 9.000 mensen meer dan normaal verwacht kon worden.

Uitzonderlijk warme hittegolf

De landelijke hittegolf hield Nederland in totaal dertien dagen in de ban: van 5 tot en met 17 augustus werd het iedere dag in De Bilt minimaal 25 graden. Bovendien waren er maar liefst negen tropische dagen waarop het kwik boven de 30 graden uitkwam. In sommige regio’s duurde de hitteperiode nog langer.

De hittegolf was ook uitzonderlijk warm. Zo sneuvelden er meerdere hitterecords en was er in De Bilt voor het eerst sprake van twee tropennachten achter elkaar. In het zuiden was er zelfs een zogenoemde ‘superhittegolf’. Daar werd het minstens vijf dagen op rij warmer dan 30 graden, waarvan drie dagen zelfs minimaal 35 graden.

Redactie/ANP