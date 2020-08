De hitterecords vallen deze week bij bosjes neer. Woensdagochtend noteerden we de tweede tropennacht op rij: een unicum. Een paar uur later was het weer zover: Weer.nl meldt dat we een ongekende recordreeks van zeven tropische dagen hebben beleefd.

Om stipt 13.00 uur bereikte de temperatuur bij het landelijke KNMI-meetstation in De Bilt de 30,0 graden. Die temperatuur is voor de zevende dag op rij aangetikt en daarmee wordt wederom een hitterecord verbroken. Het vorige record stond namelijk op zes tropische dagen achter elkaar, tijdens hittegolven in 1975 en 1941.

Ene hittegolf is andere niet

Volgens Weer.nl is de hittegolf waarin we nu zitten totaal anders dan hittegolven uit het verleden. Waar het kwik normaal tijdens zo’n hete periode slechts enkele graden boven de 30 uitstijgt, halen we nu veel hogere temperaturen. In De Bilt werden sinds donderdag de volgende maximumtemperaturen gemeten: 31.0, 34.0, 34.6, 32.6, 32.7 en 34.5 graden.

De kans is groot dat het nieuwe tropenrecord donderdag alweer sneuvelt. De weermodellen laten zien dat het dan voor de achtste dag op rij tropisch warm wordt met een maximumtemperatuur van zo’n 31 graden. Vanaf vrijdag is het waarschijnlijk weer even gedaan met de tropische toestanden, al betekent dat niet dat de hittegolf over is.

