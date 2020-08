Het is snikheet in Nederland en toch regende het afgelopen week volop. Aan hitterecords welteverstaan. Afgelopen nacht kwam daar nóg eentje bij: het was voor het eerst dat er in De Bilt twee tropennachten achter elkaar gemeten zijn, meldt Weer.nl.

Opnieuw heeft ons land een zeer warme nacht achter de rug. Bij het landelijke KNMI-meetstation in De Bilt wees de thermometer op het ‘dieptepunt’ 21,5 graden aan.¬†Daarmee was de tweede offici√ęle tropennacht op rij. Een unicum, want dat was sinds de start van metingen in 1901 nog niet eerder gebeurd.

Nog meer tropennachten?

Zogenoemde tropennachten zijn nachten waarin de temperatuur niet onder de 20 graden zakt. Ze komen zelden voor in ons land, meestal aan zee en in de grote steden. Op het platteland in de buitengebieden koelt het namelijk wat sneller af en daar staan altijd de meetstations.

Maar de lucht is deze week zo heet¬† dat het ‘s nachts niet meer goed afkoelt. Op die manier kan het op steeds meer plekken in Nederland tot een tropennacht komen.¬†De unieke serie tropennachten wordt daardoor waarschijnlijk n√≥g langer, want het kwik zou best nog √©√©n of zelfs twee nachten boven 20 graden kunnen blijven.

Hittegolven steeds heter

Dat we uitzonderlijke tijden meemaken blijkt nog meer uit het feit dat er tot 2020 pas zeven tropennachten De Bilt werden gemeten. De eerste was in 1925 en daarna duurde het tot 1972 tot de volgende kwam. Dat waren de enige twee tropennachten in de vorige eeuw.

Door de opwarming van het klimaat zijn hittegolven in ons land twee keer zo hard opgewarmd als de gemiddelde temperatuur. Daardoor is het aantal tropennachten fors toegenomen. Deze eeuw werden er eerder al vijf geteld, in de jaren 2004, 2008, 2010, 2018 en 2019. Die laatste twee waren met ruim 22 graden ook recordwarm.

En dit jaar zijn daar dus nóg eens drie tropennachten bijgekomen, waarvan nu twee op een rij. De komende dagen kunnen forse onweersbuien ontstaan. De temperatuur zakt dan enkele graden, maar de nachten blijven zeer zwoel, al zal het kwik waarschijnlijk wel weer iets onder 20 graden zakken.