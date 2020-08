Veel regen, grote hagelstenen en donder: meerdere plaatsen getroffen door noodweer

Meerdere plaatsen in Nederland werden dinsdagavond opgeschrikt door noodweer. Volgens veel mensen kwam het ”uit het niets”. Op beelden is te zien hoe hagelstenen met een doorsnede tot drie centimeter uit de lucht komen vallen. In andere video’s is te zien dat straten blank staan en bomen uit de grond gerukt worden door harde valwinden.

Het noodweer kan heel plaatselijk zijn. Zo kan het op ene plek hard regenen en waaien, terwijl het dorp ernaast niet of nauwelijks last heeft. Het ging los op verschillende plaatsen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en sommige plekken in Utrecht.

Heftige beelden uit Midden-Limburg! Deze downburst (valwind) heeft een veel bomen geveld en lokaal vielen hagelstenen tot 3 cm doorsnede. Naar schatting zijn windstoten van 100-120 km/uur voorgekomen.. #onweer

Video: Sjors Hendriks (via fb) pic.twitter.com/IM1SZj3dCh — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) August 11, 2020

Regen, harde wind, onweer en hagel

In Limburg staan in verschillende plaatsen de straten blank. Caroline Verhees laat weten dat ze even friet ging halen in Roggel. Onderweg naar weg huis sloeg het weer zo snel om dat ze even een tussenstop heeft gemaakt bij haar ouders in Heythuysen. ”Takken braken van bomen af”, schrijft ze in haat tweet.

Ook in Gelderland ging het los. Zo komen er berichten uit Lunteren, Wijchen en Barneveld. Daar werd de regen vergezeld door een flinke portie onweer. Camping Beukhof in Lunteren stond binnen een kwartier onder water. ”Tenten liggen plat, voortenten zijn kapot gescheurd en de stroom is uitgevallen. Niets staat meer overeind, alles staat blank,” vertelt campingeigenaar Gijs Beukhof.

Onweer met hagel boven Lunteren pic.twitter.com/BgREa5MTaq — Carl van Gele (@carlvangele) August 11, 2020

Later meer.