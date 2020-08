De hittegolf nadert eindelijk zijn einde. De komende dagen wordt het langzaamaan koeler en trekken er onweersbuien over Nederland. Dat meldt Weer.nl.

Het was in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw erg warm. Op veel plaatsen werd het niet kouder dan tussen de 18 en 22 graden. In Vlissingen is het vannacht voor de zesde dag op rij niet onder de twintig graden gekomen, een ongekende situatie.

Lees ook: Opnieuw hond gered uit snikhete auto, verdachte aangehouden

Onweersbuien

Maar aan deze extreme hitte komt vanaf vrijdag een einde. Donderdag wordt het nog één keer tropisch warm met temperaturen van boven de dertig graden, waarna het in de loop van de middag gaat regenen. Hierbij kunnen ook onweersbuien ontstaan.

Deze zullen waarschijnlijk in het midden en zuiden van Nederland beginnen, waarna de buien ‘s avonds naar het noorden trekken. Net als afgelopen dinsdag kunnen de hevige buien zorgen voor wateroverlast. Ook kan het gaan hagelen en kunnen er windvlagen tot wel 90 kilometer per uur voorkomen.

Lees ook: Henny en Hans drijven hun seniorenflat uit omdat de verwarming niet uit kan

Aanhoudende hitte

Toch maken de onweersbuien nog niet direct een einde aan de hitte. Donderdagnacht blijft het opnieuw erg warm met temperaturen van rond de 18 graden. Ook vrijdag komt de zon er in het oosten en zuidoosten nog geregeld door. Het kan lokaal dan ook nog zo’n 29 graden worden. In gebieden met meer bewolking lopen de temperaturen op tot maximaal 27 graden. Ook vrijdag eindigt de dag met forse onweersbuien met hagel en windstoten. Volgens Weer.nl is de kans op lokale wateroverlast daarbij ook nog groter dan donderdag.

Op veel plaatsen in Nederland blijft het broeierige zomerweer dit weekend nog aanhouden. ‘s Nachts blijft het tussen de 17 en 19 graden, overdag kan het nog 28 graden worden. Toch wint de koude lucht langzaamaan meer terrein doordat de wind draait naar het zuidwesten.

Lees ook: Nóg een nieuw hitterecord: nooit eerder was het zo lang tropisch warm

Onduidelijk einde hittegolf

Volgens de weermodellen van weer.nl is het nog niet helemaal duidelijk wanneer de hittegolf dan echt tot een einde komt. De beste gok is dinsdag, dan worden maximumtemperaturen tussen de 22 en 25 graden verwacht. Toch lijkt het daarna weer iets warmer te worden. Vooral in het zuiden kan het zijn dat de hittegolf nog wat langer aanhoudt. De nachten worden daarentegen wel eindelijk weer wat koeler.

We spreken in Nederland van een hittegolf als het in De Bilt minimaal vijf opeenvolgende dagen 25 graden of warmer wordt. Minstens drie daarvan moeten tropisch (30 graden of hoger) zijn.