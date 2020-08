Ouderen drijven seniorenflat uit omdat verwarming niet uit kan

Eigenlijk zitten Henny de Vogel en haar man Hans Holierook nu in een huisje op de Veluwse heide. Maar voor Hart van Nederland komen ze even terug naar hun woning in een seniorenflat in Rotterdam. Met frisse tegenzin, overigens. Buiten is er al een hittegolf, maar binnen is het ook heet. Bloedheet. En de verwarming kan niet uit.

Het gebouw met circa tweehonderd bewoners maakt gebruik van een zogeheten blokverwarming. Dat wil zeggen dat de verwarming centraal geregeld is en tot grote ergernis van meerdere bewoners gewoon door blijft draaien. Vooral de grote buizen die door de woningen lopen zijn de boosdoener, aldus Hans.

“De temperatuur in de buizen is ongeveer zeventig graden. Die gaan door heel het pand heen,” vertelt hij. Ook lopen de buizen door de vloer en zijn ze niet geïsoleerd. “Toen deze huizen verbouwd werden, woonden wij hier al. Ze hebben die buizen erin gezet en ik zei: Jongens, dit gaat fout!”

Lees ook: Nóg een nieuw hitterecord: nooit eerder was het zo lang tropisch warm

Verwarming in de zomer uit? Nee hoor

De verwarming zou in de zomer uitgezet kunnen worden, was de belofte aan Henny en Hans. Maar dat is niet gebeurd. Het stel heeft later te horen gekregen dat de verwarming helemaal niet uit kan, omdat de installatie dan zou gaan lekken. “In de winter is het wel lekker,” zegt Henny gekscherend. “Dan hebben we vloerverwarming.”

Maar om te lachen vinden ze het eigenlijk niet. Het stel heeft op eigen kosten maandenlang een huisje in Beekbergen gehuurd. “Gezondheid gaat me boven alles. Als ik hier had gebleven had ik waarschijnlijk even verderop op het kerkhof gelegen” aldus Hans. De rasechte Rotterdammer heeft COPD, suikerziekte en een hoge bloeddruk en heeft het dus extra zwaar in deze periode.

Isolatie rond de buizen

Het probleem speelt niet alleen deze zomer. Al meerdere jaren hebben Henny en Hans aan de bel getrokken bij verhuurder Woonbron, met de vraag of de kachel omlaag kan. Tot op heden zonder succes. Woonbron laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat ze hebben aangeboden om isolatie rond de buizen aan te brengen.

Ook geven ze de bewoners toestemming om een airco te plaatsen. Maar dat zien Henny en Hans niet zitten. “Niet iedereen kan een airco betalen. En je gaat toch niet stoken en een tegelijk een airco aanzetten!” Ze zien zelf maar één logische: de kachel moet uit.

Maar één klager

De woningcorporatie zegt dat ze van maar één bewoner afweten die klachten heeft. “Van andere bewoners hebben wij geen klachten ontvangen. Het betreft hier ook een VvE, en deze kwestie is dus vooral een VvE-kwestie, niet zozeer een Woonbron-kwestie. Maar uiteraard nemen we de klacht serieus, het is en blijft immers een huurder van Woonbron.”

Dat het maar om één klagende bewoner zou gaan, noemen Henny en Hans onzin. In het verleden hebben ze namelijk ook al geklaagd bij de vorige verhuurder, Humanitas. Woonbron heeft de woningen van hen overgenomen. “We hebben het telefoonnummer van diegene die er bij Humanitas verantwoordelijk voor was bij iedereen in de bus gegooid. De volgende dag hing hij bij ons aan de telefoon, dat hij tegen ons een rechtszaak aan zou spannen omdat hij zoveel werd gebeld!”

Lees ook: Tineke is bijna 90 maar weet heel goed hoe ze verkoeling moet zoeken vandaag

Verschrikkelijk heet

Andere bewoners sluiten zich aan bij het verhaal van Henny en Hans. Een 90-jarige buurman zegt: “Het is hier verschrikkelijk heet. Ik ben longpatiënt, dus u kunt zich voorstellen… Er zit niet veel leven in. We hebben ventilatoren, daar zitten we heel de dag achter.”

Hij zegt de huismeester erop aangesproken te hebben, die volgens meneer er wel alles aan doet om het koel te krijgen. Een andere bewoonster is genuanceerder en zegt geen moeite te hebben met de warmte die van de leidingen afkomstig is. “Er zijn natuurlijk mensen die er ontzettend problemen mee hebben. Ik heb er echt geen problemen mee. Het is echt heel warm hoor, maar ik denk dat we er allemaal last van hebben, ook als je in een ander huis woont.”

Hittegolf in woning

De continu brandende kachel zorgt ervoor dat het ongeveer 31, 32 graden is in de woning van Henny en Hans. En dat al weken lang als een ware hittegolf, maar dan binnen. De hulp van de GGD is inmiddels ingeschakeld. Die heeft nu bij meerdere woningen meetapparatuur geplaatst. De resultaten van die metingen zijn nog niet binnen, maar wel laat een woordvoerder weten dat ‘het opvallend warm is in de woningen’ en dat ze daarom hebben besloten apparatuur te plaatsen.

Henny en Hans zijn inmiddels snel hun woning weer uitgegaan en op weg terug naar het tijdelijke verblijf op de Veluwe. Woonbron zegt dat na zomer de verouderde cv-installatie zal worden vervangen, in samenspraak met de VvE omdat het een deel koopwoningen betreft.