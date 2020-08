Tineke is bijna 90 maar weet heel goed hoe ze verkoeling moet zoeken vandaag

Ook vandaag tikt het kwik vrijwel overal in Nederland de 30 graden aan. Verkoeling zoeken lijkt vandaag voor veel mensen prioriteit nummer 1. Vooral voor ouderen mensen is het belangrijk dat ze genoeg drinken en beschutting zoeken. De 89-jarige Tineke Wester weet ook hoe je verkoeling kan zoeken en pakt het iets anders aan.

Tineke waterskiet al decennia en als ze over het water scheert voelt ze zich weer helemaal in haar element. ”Het is prachtig”, glundert ze. ”Als de zonnestralen zo op het water reflecteren is het helemaal mooi”.

Voorzichtig

Als hoogbejaarde met een aanzienlijke snelheid over het water scheren? Is dat niet gevaarlijk? ”Nee, hoor”, weet Tineke te vertellen. ”Als je weet hoe je moet staan heb je er niet eens heel veel kracht voor nodig.” Wel moet je als oudere iets meer opletten wat je doet, want een lelijke val op het water kan ook voor narigheid zorgen. Maar ook daar heeft Tineke een antwoord op: ”Je moet altijd voorzichtig zijn. En als je valt, val dan op je kont.”

Na een sessie waterskiën is Tineke helemaal klaar voor de dag. ”Ik wilde dit vandaag even graag doen. Nu voel ik mij weer goed en ben helemaal uitgerust. Ik kom die hittegolf zo wel door”, lacht Tineke.