De nieuwe landelijke hittegolf is woensdag begonnen en het belooft er eentje te worden die Nederland niet snel zal vergeten. Volgens Weer.nl zijn er maar liefst zeven of acht dagen met tropische hitte op komst. Je leest het goed: het wordt minstens een week lang warmer dan 30 graden.

Acht dagen op rij waarop het kwik in De Bilt boven de 30 graden uitkomt: het zou een absoluut record betekenen, want sinds 1901 is dit nog nooit gebeurd in ons land. Het huidige lengterecord werd gevestigd in 1941 en 1975. Toen werden er zes tropische dagen achter elkaar gemeten.

Bloedheet in het zuiden

Maar er is nog een record dat op smelten staat. Het zuiden kan zich vanaf vrijdag namelijk gaan opmaken voor een serie van zes bloedhete dagen waarop de thermometer boven de 35 graden zal uitslaan. Dat zou een verdubbeling beteken van het oude record uit de zomers van 2018 en 2019.

Zondag zal de nieuwe landelijke hittegolf een feit zijn: alweer de dertiende van deze eeuw. Ter vergelijking: in de hele vorige eeuw was er zestien keer sprake van een hittegolf in De Bilt. En daarna is de koek nog lang niet op: het blijft tot volgende weekend zinderend heet in ons land. Dat zou betekenen dat de hittegolf minstens tien dagen duurt.

Hittegolven steeds heter

Het valt op dat ook hittegolven steeds heter worden. In de vorige eeuw was de hoogste temperatuur die tijdens een hittegolf gemeten werd 35,3 graden, op 4 augustus 1990. Dat was ook de enige keer dat het kwik in De Bilt boven de 35 graden uitkwam tijdens een hittegolf.

Maar deze eeuw telt al vier hittegolven met zulke zinderende hitte. De hoogst gemeten temperatuur in die hittegolven waren 35,0 graden op 7 augustus 2003, 35,7 graden op 19 juli 2006, 35,7 graden op 26 juli 2018 en 37,5 graden op 25 juli 2019.

