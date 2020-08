Is de eerste landelijke hittegolf van 2020 begonnen?

Om 13.50 uur werd in De Bilt 25,1 graden gemeten waarmee de eerste stap naar een nieuwe hittegolf is gezet. Weer.nl verwacht dat zondag de eerste landelijke hittegolf van dit jaar officieel een feit zal zijn.

Er is sprake van een landelijke hittegolf als er vijf dagen op rij minimaal 25 graden wordt gemeten op het KNMI-weerstation in De Bilt. Binnen die periode moet het ook minstens drie dagen 30 graden of warmer zijn. Dat is tot nu toe in 2020 nog niet het geval geweest, wel was er eind juni een regionale hittegolf in het zuiden.

De aanstaande hittegolf zou zomaar eens een lange en bloedhete kunnen worden. Zo belooft het woensdag al tropisch warm te worden in Limburg, andere delen van het land – waaronder De Bilt – volgen donderdag. Volgens de nieuwste berekeningen blijft het in een groot deel van Nederland tot diep in de nieuwe week heet.

Limburg snikheet

Zo begint Limburg aan een zeer lange reeks aan tropische dagen. Sterker nog: van vrijdag tot en met woensdag wordt het daar waarschijnlijk iedere dag heter dan 35 graden. Zaterdag kan het kwik in het zuiden zelfs oplopen tot 38 graden.

Vanaf zaterdagavond draait de wind en komt er iets minder warme lucht vanaf de Noordzee. Hierdoor kunnen het noorden en westen van het land tijdelijk even ‘afkoelen’. Na het weekend draait de wind waarschijnlijk snel terug, waardoor de hitte zich weer naar het noorden weet uit te breiden. In het zuiden blijft het al die tijd tropisch warm.

Steeds vaker hittegolf

De ene hittegolf is de andere niet. Veel hittegolven zijn na vijf dagen alweer snel afgelopen, maar de nieuwe zou duidelijk langer kunnen duren. Sommige weermodellen voorspellen dat de temperatuur in De Bilt zeker tot en met volgende week vrijdag boven de 25 graden zal uitkomen: negen dagen achter elkaar dus.

Eén ding is wel zeker: hittegolven komen hier steeds vaker voor. Vorig jaar waren er twee landelijke hittegolven, het zuidoosten telde maar liefst drie regionale hittegolven. In totaal zijn er deze eeuw al twaalf officiële hittegolven geteld. Ter vergelijking: in de hele vorige eeuw was er zestien keer sprake van een hittegolf in De Bilt.