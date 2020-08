Mogelijk hittegolf op komst, pas op voor blauwalg!

Nu er mogelijk een hittegolf op komst is, zullen velen de koelte opzoeken in de wateren die ons land rijk is. Maar pas op: bij warm weer steekt ook blauwalg de kop op.

Het badseizoen loopt in Nederland van 1 mei tot 1 oktober en tijdens die periode onderzoeken Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen op 770 aangewezen zwemplekken de staat van het water. Op een aantal van die locaties is blauwalg vastgesteld, en met het oog op het warme weer dat op komst is, zal de alg vermoedelijk op nog meer plekken worden vastgesteld.

Drijflaag van blauwalg

Dat er blauwalg in het water zit is normaal, maar er spelen verschillende factoren waardoor de blauwalg zich razendsnel kan vermeerderen en giftig wordt. Als het water weinig stroming heeft, warmer wordt dan twintig graden, het weer rustig is (dus: weinig wind of regen) en de lucht veel fosfaat en stikstof bevat, ontstaat een drijflaag van blauwalg op het water.

Dode vissen

Blauwalg is lang niet altijd blauw, maar kan ook bruinig of groenig zijn. De alg zorgt voor een olieachtige glans op het water en stinkt naar vis, aldus Rijkswaterstaat. Vaak zijn er in het water dode vissen te zien. Door blauwalg kunnen zwemmers last krijgen van huidirritatie en geïrriteerde ogen. Als je door blauwalg verontreinigd water binnenkrijgt, kan het gevolg buikkrampen, braken en diarree zijn. Als iemand veel water heeft binnengekregen, zoals bij kinderen vaak het geval blijkt, ga dan meteen naar de huisarts.

Dodelijk voor huisdieren

Voor dieren kan het binnenkrijgen van water met blauwalg zelfs dodelijk zijn. Als je dier mogelijk in contact is gekomen met de alg, krijgen ze binnen een paar uur verschijnselen als problemen met ademhalen, gebrek aan coördinatie en sloomheid, braken en diarree en in sommige gevallen zelfs epileptische aanvallen. Het is dan zaak de maag van het het dier zo snel mogelijk leeg te krijgen, door het te laten overgeven door het bijvoorbeeld een voor dieren bestemd laxeermiddel te geven.

Veilige zwemlocaties

In het kader ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het slim om eerst de website Zwemwater.nl te checken. Op die site wordt bijgehouden waar het volgens onderzoek van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen veilig is om te zwemmen en waar niet.

Op onder andere deze plekken is blauwalg geconstateerd:

– De Vleyen

Molenweg, Nes

– Lauwersmeer, strand Brilduiker

– Lutjestrand, Amstelmeer

Lutjesweg, Hollebalg

– Het Twiske, Kure-Jan Strand

De Lange Jap, Den Ilp

– Veerplas Noordzijde

Barbeelpad, Haarlem

– Haarlemmermeerse Bos Zuidstrand

IJweg961, 2131LV Hoofddorp

– Oosterduinse meer Noordwestoever

Duinschooten, Noordwijkerhout

– Dijkstrand Urk

Westermeerdijk, Urk

– Hartje Groen

Udensedreef14, 5374RK Schaijk

– Oostplas Goirle

– Langebosch, Borgerswold Veendam

– Plassen Madestein, Zuidzijde

Madepolderweg, Den Haag