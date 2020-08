Het wordt heet: volgende week 38 graden en kans op hittegolf

De zonnebrandcrème en teenslippers kunnen weer uit de kast. Het is warm en volgende week komt er mogelijk een hittegolf aan.

Volgens berekeningen van het Amerikaanse model zal het in de loop van volgende week zeer warm worden met ‘dertigers’ op de thermometer, waardoor de kans op een hittegolf groot is.

Ook zal het volgens dit model in de loop van de week alleen maar warmer worden. In het zuidoosten kan het, zeker in het weekend van 8 en 9 augustus, zo’n 35 graden worden. Zelf een maximum van 38 wordt niet uitgesloten. Daarnaast schijnt de zon volop, meldt weer.nl.

Europees model

Of de hittegolf er ook daadwerkelijk komt is nog niet zeker, want volgens het Europese model is het komende week na woensdag ‘s zomers, maar is er geen sprake van hitte. Wel komt de zon er goed doorheen en het zou droog blijven. Volgens deze berekening wordt het na woensdag ongeveer 25 graden, maar wellicht wordt het op 9 augustus wat warmer.

Bij een hittegolf moet het in ieder geval vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, waarvan drie dagen minstens 30 graden. De laatste keer dat dit gebeurde was eind juni in de regio Arcen, Eindhoven, Volkel en Gilze-Rijen.