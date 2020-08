Nationaal Hitteplan in werking: drink genoeg water, zoek schaduw op

De komende dagen wordt het weer bloedheet. Heerlijk voor de één, gevaarlijk voor de ander. Daarom gaat donderdag het Nationaal Hitteplan in. Want bij een hittegolf geldt nog meer: let een beetje op elkaar.

Het hitteplan is opgesteld door gezondheidsdienst RIVM en houdt in de basis niet veel meer in dan het advies om genoeg water te drinken, de schaduw op te zoeken, je niet teveel in te spannen en een beetje op de mensen om je heen te letten.

Smog en blauwalg

Het RIVM waarschuwt daarnaast ook voor smog in het hele land. Smog ontstaat wanneer er veel ozon in de lucht zit. Dat komt door een combinatie van zonlicht, luchtvervuiling en weinig wind. Door smog kunnen mensen gaan hoesten en kortademig worden. Last van je ogen, neus en keel hoort er ook bij.

Nu er een hittegolf op komst is, zullen veel mensen ook verkoeling zoeken bij de vele plassen en rivieren in Nederland. Maar pas op: bij warm weer steekt ook blauwalg weer de kop op. Door blauwalg kunnen zwemmers last krijgen van een geïrriteerde huid en ogen. Als je water met blauwalg binnenkrijgt, kan dat leiden tot buikkrampen, braken en diarree.

In het kader ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het slim om eerst de website Zwemwater.nl te checken. Op die site wordt bijgehouden waar het volgens Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen veilig is om te zwemmen en waar niet.

ANP