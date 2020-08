Het is schering en inslag tijdens deze hittegolf: honden die worden achtergelaten in snikhete auto’s. Vandaag was wederom raak, deze keer in Amstelveen. Daar zat een hond opgesloten in een gloeiend hete auto. De vermoedelijke eigenaar is aangehouden.

De politie Amstelveen schrijft op Facebook dat ze melding kregen van het dierenleed op het Westwijkplein. “Een getuige heeft gezien dat de hond zeker een uur in het voertuig heeft gezeten, waarbij één raam op een kiertje stond”, schrijven zij. Agenten hebben de hond uit de auto gehaald en in de dienstwagen met airco gezet.

Eigenaar aangehouden

Niet lang daarna kwam de vermoedelijke eigenaar van de hond terug. Agenten hebben haar aangehouden op verdenking van dierenmishandeling.

Lees ook: Brandweer redt hond uit dakgoot in Eindhoven

Beeld: Facebook / politie Amstelveen