De brandweer heeft vanmiddag een hond uit een dakgoot in Eindhoven gehaald. De viervoeter zat onder de brandende zon in de dakgoot van een woning aan de Gestelsestraat en kon er niet meer zelfstandig vanaf.

De melding van ‘dier op hoogte’ kwam rond 14:30 uur binnen bij de brandweer. Het is niet bekend hoe de viervoeter in de dakgoot is beland.

Een getuige zegt tegen De Telegraaf dat het dier stond te kwispelen toen de brandweermannen hem kwamen redden.

Beeld: SQ Vision