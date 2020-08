De zomerstorm die vanaf dinsdagavond over Nederland trekt, baart kampeerder behoorlijke zorgen. Sommigen hebben hun camping dinsdag al vervroegd verlaten, anderen blijven staan en houden hun hart vast voor wat storm Francis brengt.

Voor het hele land is code geel afgegeven, maar vooral in de kustgebieden gaat het dinsdagavond en aankomende nacht heel hard waaien. Volgens Weer.nl zou de wind langs zee zelfs kunnen aansterken tot windkracht 9, met zware windstoten tot wel 110 kilometer per uur.

Waarschuwingen voor Francis

Op duincamping De Lepelaar in het Noord-Hollandse Sint Maartenszee zet iedereen zich schrap en worden dinsdag de laatste voorbereidingen getroffen,┬ávertelt campingmanager Monique Alberts tegen Hart van Nederland. “Wij waarschuwen onze gasten en hebben op toiletgebouwen en bij de receptie een stormwaarschuwing opgehangen.”

Ook rijdt er personeel met trekker rond om te kijken of er niks kapot kan gaan. De Lepelaar heeft 400 standplaatsen voor tenten, caravans en campers. “Daarvan is nu zo’n zeventig procent bezet”, aldus Alberts. “Er zijn door de storm al best wat mensen uitgecheckt die eigenlijk tot morgen of overmorgen zouden blijven.”

‘De wind in je kont’

Maar er zijn ook campinggasten die minder onder de indruk zijn van storm Francis. Ze blijven standvastig staan. “Als het je treft, treft het je gewoon. Het enige wat je kunt doen, is zorgen dat je de wind achter in je kont hebt, van de tent”, weet een van de overgebleven kampeerders.

Hij en zijn vrouw peinzen er niet over om hun tent alleen te laten. En als de tent hen alleen laat? “Dan gaan we in de auto zitten. Dan gaan we naar huis.” Voor een andere is het niet de eerste zomerstorm die hij trotseert. “Twee jaar geleden had onze voortent die we toen hadden het dak doormidden, ook vanwege een tropisch restje wat langskwam.”

Desondanks vreest de optimistische campinggast niet voor zijn nieuwe voortent. “Deze is opblaasbaar en heeft ronde vormen. De wind heeft er geen vat op.”