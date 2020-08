Witte rozen liggen klaar bij demonstratie voor doodgeschoten Bas op Museumplein

Naar schatting honderd mensen zijn zondag samengekomen op het Museumplein in Amsterdam om te demonstreren onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’, voor de vorige week zaterdag doodgeschoten Bas van Wijk. De dood van de 24-jarige Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid en onder de hashtag ‘Gerechtigheid voor Bas‘ en ‘ElkLeven Telt’ was opgeroepen vanaf 12.00 uur naar het plein te komen.

Bas van Wijk werd vorige week zaterdag doodgeschoten op een drukbezochte plek bij de Amsterdamse recreatieplas de Oeverlanden. Dit onder het oog van vrienden en kennissen van Bas. Ook veel kleine kinderen zagen het gebeuren of hoorden de schoten uit het vuurwapen.

Lees ook: Vrienden zagen hoe Bas (24) werd doodgeschoten: ‘Dit krijg je niet van je netvlies’

Volgens zijn familie wilde Bas voorkomen dat een horloge van een vriend werd gestolen.

Toespraken en muziek

YouTubekanaal MoetjehorenTV heeft de bijeenkomst zondag, met muziek en toespraken, georganiseerd. De bedoeling is aan het einde van het protest witte rozen uit te delen. Die liggen al bij het podium, waar rond 12.30 uur de eerste spreker zal verschijnen.

Verdachten zitten nog vast

De politie hield woensdag vijf mensen aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Bas. Het gaat om mannen tussen de 18 en 26 jaar oud. Twee verdachten werden in Zandvoort opgepakt door arrestatieteams, de anderen werden op verschillende plekken in de hoofdstad gearresteerd.

Lees ook: Verdachte heeft bekend op Bas van Wijk te hebben geschoten

Een van de verdachten is inmiddels vrijgelaten, dit omdat hij niet betrokken was bij de dodelijke schietpartij. Vrijdag heeft een van de vier overgebleven verdachten bekend dat hij op Bas van Wijk heeft geschoten. Alle verdachten blijven nog zeker twee weken vastzitten. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Stille tocht

Vrijdagavond woonden honderden mensen een stille tocht voor Van Wijk in Badhoevedorp bij. Naast familieleden en vrienden van Bas liepen ook de burgemeesters van Haarlem, Haarlemmermeer en Amsterdam mee in de stoet.

Lees ook: Honderden belangstellenden voor stille tocht Bas van Wijk in Badhoevedorp

ANP/ Redactie