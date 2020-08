Verdachte heeft bekend op Bas van Wijk te hebben geschoten

Een van de vier verdachten van de dodelijke schietpartij in Amsterdam waarbij de 24-jarige Bas van Wijk overleed heeft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Bas van Wijk werd afgelopen zaterdag doodgeschoten in park De Oeverlanden in Amsterdam, vermoedelijk toen hij een diefstal van een horloge wilde voorkomen. Zijn familie zei in een verklaring dat hij werd geraakt in zijn bovenbeen en zijn rug. “Bas zou voor iedereen opkomen, vrienden en niet-vrienden”, aldus de familie.

Woensdag werd bekend dat de politie vijf verdachten in de zaak heeft aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 26 jaar oud. Twee verdachten werden in Zandvoort opgepakt door arrestatieteams. De andere verdachten werden op verschillende plekken in de hoofdstad gearresteerd.

Later werd een van de verdachten weer vrijgelaten, omdat hij niets met de dodelijke schietpartij te maken had. Nu heeft een van de vier overgebleven verdachten dus bekend dat hij op Bas van Wijk heeft geschoten, meldt het OM. Alle verdachten zitten op dit moment nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.