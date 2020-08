Vrienden zagen hoe Bas (24) werd doodgeschoten: 'Dit krijg je niet van je netvlies'

Het is voor veel mensen nog steeds niet te bevatten. Terwijl de temperaturen zaterdagmiddag hoog opliepen en mensen overal genoten van een verkoelende duik, werd de 24-jarige Bas van Wijk in koelen bloede doodgeschoten. Vermoedelijk toen hij iemand aansprak die kort daarvoor een horloge had gestolen.

Het was dit weekend druk bij recreatieplas de Nieuwe Meer in Amsterdam. Veel mensen, waaronder vrienden van Bas, zagen het drama gebeuren of hoorden de schoten. Een kennis van Bas vertelt tegen Hart van Nederland wat er gebeurde. ”Op het ene moment ben je lekker aan het zwemmen en het andere moment zit je in een hel.”

Paniek na schietpartij

Zelf heeft de vrouw – die niet bij naam genoemd wil worden – niet gezien hoe Bas werd neergeschoten, maar de nasleep van de schietpartij staat nog op haar netvlies. ”Ik had net een verfrissende duik genomen met mijn vriendin toen we snel achter elkaar drie knallen hoorde. Het ging zo van ‘paf, paf paf’, drie schoten. Mijn andere vriendin, die nog op het gras stond, schreeuwde toen naar ons: ‘Kom snel uit het water. Bas is zwaargewond!”’

De paniek die volgde is nu nog maar moeilijk voor te stellen voor haar. Zo rustig als het maandagmiddag is bij de recreatieplas, zo druk was het zaterdag. ”Zeker honderd mensen zagen het gebeuren”, vertelt ze verder. ”Na de schietpartij heerste er natuurlijk paniek. Iedereen maakte zo snel mogelijk dat ‘ie wegkwam.”

Bloedend op de grond

De vriendinnen sprongen uit het water en zagen Bas gewond op de grond liggen. ”Hij lag precies hier”, wijst ze naar de bloemen die mensen hebben neergelegd ter nagedachtenis aan Bas. Er stond direct al een groepje mensen om hem heen om eerste hulp te verlenen. ”Er kwam bloed uit zijn mond en uit zijn neus”, vertelt ze verder. ”Toen ik hem zo zag liggen raakte ik natuurlijk in paniek. Dat beeld krijg je niet zomaar van je netvlies.”

De toegesnelde hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp voor Bas mocht niet meer baten. ”Als je de ambulance ziet, krijg je wel weer een beetje hoop”, zucht ze. ”Er is nog geprobeerd om hem te helpen, een kogel werd uit zijn lichaam gehaald en ze hebben hem nog gereanimeerd. Maar het mocht niet zo zijn.”

Flinke jongen

Bas was een flinke jongen. ”Het was een spierbal met een hart van goud”, schetst de kennis verder. ”Na de dood van zijn moeder heeft hij zijn verdriet om kunnen zetten naar motivatie om flink te gaan trainen. Dat is ook wat wij elkaar vertelden achteraf. Als de schutter echt een man was, had hij alleen zijn vuisten gebruikt. Dat durfde hij waarschijnlijk niet omdat Bas zo’n gespierde jongen was.”

De schutter heeft ze zelf niet gezien. Haar vriendin wel. “Zij heeft hem recht in zijn ogen aangekeken”, verklaart ze. Volgens de vrouw ging de dader het hele rondje vrienden af: ”Hij keek zo van: ‘Wie is de volgende?’ Toen niemand aanstalten maakte om iets te doen wist hij te ontkomen.”

Selfies of filmpjes gezocht

”Hij moet gevonden worden, ik denk niet dat familie en vrienden kunnen rusten voordat hij gepakt wordt”, denkt ze hardop. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Om die reden hoopt de Amsterdamse politie op beeldmateriaal van omstanders die rond 16.25 uur zijn gemaakt. Er wordt ook uitdrukkelijk gezocht naar selfies of filmpjes waarvan mensen denken dat het waarschijnlijk niet van belang kan zijn voor het onderzoek. Die beelden kunnen namelijk toch waardevol zijn voor de opsporing.

De politie heeft ook een signalement van de schutter verspreid. Het gaat om een man van tussen de twintig en dertig jaar. ”De politie zegt dat hij tussen de 20 en 30 jaar is, maar voor mijn gevoel is hij zeker jonger dan twintig”, aldus de kennis. Verder vertelt het signalement dat de man een mager postuur heeft. Hij heeft zwarte krullen en een sikje. De verdachte droeg tijdens de schietpartij een zonnebril en een hoed, een blauwe zwembroek en hij had een tasje om.

Een bekende van de familie vertelt maandag tegen Hart van Nederland dat er een besloten herdenking komt voor Bas.