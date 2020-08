Stille tocht voor bekenden van doodgeschoten Bas van Wijk

Er komt een besloten herdenking voor Bas van Wijk, de 24-jarige man die zaterdagmiddag werd doodgeschoten in park De Oeverlanden in Amsterdam. Dat laat een bekende van zijn familie weten aan Hart van Nederland.

De familie van Bas zegt de organisatie van een stille tocht zelf in handen te willen hebben. De herdenking is alleen bedoeld voor familie en bekenden van hem. Inmiddels is er landelijk veel aandacht voor zijn overlijden, onder andere door #gerechtigheidvoorBas op Twitter. De hashtag is al de hele dag trending en wordt in bijna 40.000 tweets genoemd.

‘Pure woede en verdriet’

De hashtag is in het leven geroepen door Eva Vlaardingerbroek. Bij haar kwam de dood van de leeftijdgenoot erg hard aan. “Ik krijg een enorm gevoel van pure woede en verdriet en onbegrip dat wij in een land leven waar dit kan gebeuren. Dat je wakker kan worden om naar het strand te gaan met vrienden en dan nooit meer thuiskomt”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

Het verhaal gaat de ronde dat Bas de voortvluchtige dader aansprak toen het erop leek dat hij een horloge wilde stelen. Hierna werd hij neergeschoten bij het drukbezochte park aan de Nieuwe Meer. “Dat zoiets dus gebeurt omdat je het juiste doet. Omdat je iemand op zijn gedrag aanspreekt”, zegt Eva verbouwereerd.

Selfies of filmpjes gezocht

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Om die reden hoopt de Amsterdamse politie op beeldmateriaal van omstanders die rond 16.25 uur zijn gemaakt. Er wordt ook uitdrukkelijk gezocht naar selfies of filmpjes waarvan mensen denken dat het waarschijnlijk niet van belang kan zijn voor het onderzoek. Die beelden kunnen namelijk toch waardevol zijn voor de opsporing.

De politie heeft ook een signalement van de schutter verspreid. Het gaat om een man van tussen de twintig en dertig jaar. Hij heeft een mager postuur, zwarte krullen en een sikje. De verdachte droeg een zonnebril en een hoed, een blauwe zwembroek en had een tasje om.