Bloemen op plek waar man voor het oog van strandgangers werd doodgeschoten

Op de plek aan de Nieuwe Meer in Amsterdam waar zaterdag een man werd neergeschoten zijn bloemen gelegd. Het 24-jarige slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.

Het schietincident was op een drukbezocht Amsterdams strandje in park De Oeverlanden. Er werd zaterdag rond 16.25 uur geschoten. De schutter is nog altijd voortvluchtig. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht maar overleed daar even later aan zijn verwondingen.

Bloemen

De dood van de 24-jarige man grijpt veel mensen aan. Op de zwemsteiger waar de schietpartij plaatsvond zijn bloemen gelegd om de dood van de man te herdenken. Volgens onbevestigde berichten zou het slachtoffer uit Badhoevedorp komen.

Lees ook: Jonge man doodgeschoten op vol strand in Amsterdam

De recherche is druk bezig met onderzoek naar de schietpartij. Zondag vond opnieuw forensisch onderzoek plaats op de plek waar de man werd doodgeschoten, maar de politie kan hierover nog geen verdere informatie over delen.

Getuigen

Op het moment van het schietincident was het druk bij de zwemsteiger aan het Anton Schleperspad. “Om helderheid over de toedracht te krijgen”, zo vraagt de politie, wil de recherche graag in contact komen met mensen die daar voorafgaand of tijdens het incident aanwezig waren en met wie nog niet is gesproken of van wie nog geen contactgegevens zijn genoteerd. Ook zoekt de politie beeldmateriaal, zoals bijvoorbeeld selfies of filmpjes.

De politie heeft een signalement van de schutter verspreid: hij is tussen de 20 en 30 jaar, heeft zwarte krullen en een sikje. Hij heeft een mager postuur en draagt een zonnebril en een hoed, een blauwe zwembroek en heeft een tasje om. Wat de aanleiding voor het schieten is geweest, is onduidelijk.

Slachtofferhulp

Volgens de politie moeten veel mensen getuige zijn geweest van de dodelijke schietpartij. Mensen die behoefte hebben aan emotionele hulp kunnen vanaf maandag terecht bij Slachtofferhulp, adviseert de politie. Dit kan maandag vanaf 08.00 uur op het nummer 0900-0101.