Op het Anton Schleperspad in Amsterdam is zaterdagmiddag iemand zwaargewond geraakt na een schietpartij. Veel mensen waren getuige van het voorval, want het vond plaats op een drukbezocht strand.

Het schietincident vond volgens de politie plaats rond 16.25u. Een getuige meldt aan AT5 dat er meerdere schoten zijn gelost. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Dader gezocht

De politie heeft veel getuigen gehoord en is op zoek naar de dader en deelt een signalement. Het gaat om een man van 20 á 30 jaar oud, met een lichte huidskleur en zwarte krullen. Hij heeft een mager postuur, een zonnebril op, een blauwe zwembroek aan en een tasje om. Opvallend zijn ook zijn sikje en dat hij een hoed draagt.

Het park en het strandje liggen aan de Nieuwe Meer in de buurt van het Amsterdamse Bos.