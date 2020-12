Ook Wibra gaat vandaag weer open, tegelijkertijd met Action

Naast Action heropent ook Wibra woensdag de deuren van al zijn winkels. Ook bij deze budgetketen kunnen klanten alleen terecht voor essentiële producten, zoals schoonmaakmiddelen.

Sinds dinsdag geldt er in Nederland een harde lockdown. Als gevolg hiervan moeten alle niet-essentiële winkels de deuren dichthouden. Alleen zaken die essentiële middelen vekopen, zoals supermarkten en drogisterijen, hoeven niet te sluiten.

Hierbij hanteert de overheid een grens: winkels die minimaal dertig procent van de omzet halen uit bijvoorbeeld eten en drinken, was- en schoonmaakmiddelen of persoonlijke verzorging mogen tijdens de lockdown open blijven.

HEMA dinsdag gewoon open

Voorwaarde is dat niet-essentiële producten niet verkocht worden. Daarop besloot de HEMA om dinsdag gewoon open te gaan, zij het met een aangepast assortiment. Ook Wibra ziet nu dus geen belemmering en wil tegelijkertijd met de Action weer open.

De winkelketen meldde eerder deze week al aan zijn personeel ook te mikken op een gedeeltelijke heropening op woensdag, blijkt uit een intern bericht dat persbureau ANP heeft ingezien. Een woordvoerder was niet direct beschikbaar voor commentaar.

‘Medewerkers zijn ongerust’

Dat veel winkels ondanks de sterke toename van het aantal coronabesmettingen toch weer opengaan, leidt tot zorgen bij vakbond FNV. Bestuurder Linda Vermeulen zegt veel berichten te krijgen van ongeruste winkelmedewerkers.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher is kritisch op het besluit van grote winkelketens om tijdens de harde lockdown toch de deuren open te houden. “Vindt het kabinet dit zelf eerlijk”, vraagt hij zich af op Twitter.

Action, Wibra, Makro open

