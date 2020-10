Het aantal gevallen van Whatsappfraude is dit jaar explosief gestegen. Uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat op 1 oktober van dit jaar al 9605 meldingen zijn binnengekomen. Dat is vier keer meer dan in heel 2019, en het jaar is nog niet eens afgelopen.

Dat schrijft het AD maandagochtend. Van deze 9605 meldingen werden 1154 ook daadwerkelijk slachtoffer van Whatsappfraude. In totaal werd er tot nu toe al 3,3 miljoen euro buit gemaakt via deze vorm van fraude.

Wat is Whatsappfraude?

Bij Whatsappfraude krijgt iemand vaak een berichtje van een ‘familielid’ dat plots een nieuw nummer heeft én in de geldproblemen zit. Mensen worden verzocht het ‘oude nummer’ weg te gooien en acuut geld over te maken. Bijvoorbeeld omdat het ‘familielid’ niet kan inloggen bij internetbankieren.

Uiteraard gaat het hier niet echt om een familielid in nood, maar probeert een fraudeur iemand geld afhandig te maken. De politie noemt het ook wel de ‘vriend-in-nood-fraude’.

‘Hoe dom kun je zijn?’

Het lijkt een doorzichtige truc en veel mensen prikken ook daadwerkelijk door de berichtjes heen, maar toch maakt zo’n 12 procent van de slachtoffers uiteindelijk alsnog geld over. Volgens de Fraudehelpdesk zijn het vooral de 55-plussers die in de val trappen.

Tinie en Bertus de Haan zijn twee van die slachtoffers. Onbekende cybercriminelen deden zich via Whatsapp voor als hun dochter en weet, door op het gevoel van Tinie en Bertus in te praten, uiteindelijk 5800 euro buit te maken. “In eerste instantie schaamde ik me, omdat ik ook zelf altijd zei van: dat zal mij niet gebeuren, hoe dom kun je zijn”, aldus Tinie eerder tegen Hart van Nederland.

ANP /Redactie