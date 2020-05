Politie pakt 24 verdachten op voor Whatsappfraude

De politie heeft in de afgelopen twee weken in en rond Deventer 24 verdachten aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar WhatsAppfraude.

Het Cyberteam van Oost-Nederland startte een onderzoek nadat begin dit jaar bij de politie in Deventer tientallen aangiftes waren binnengekomen.

De verdachten zijn tussen de 15 en 40 jaar oud. Een deel – de zogenoemde geldezels – wordt ervan verdacht de bankrekening ter beschikking te hebben gesteld voor frauduleuze transacties. Dat is een misdrijf. In het onderzoek zijn bedragen tussen de 500 en ruim 10.000 euro overgemaakt. Het totale bedrag waar het Cyberteam zicht op heeft gekregen is 75.000 euro.

‘Vriend-in-noodfraude’

Slachtoffers van WhatsAppfraude kunnen sinds 30 april via internet aangifte doen op politie.nl. WhatsAppfraude wordt ook ‘vriend-in-noodfraude’ genoemd. Een slachtoffer wordt benaderd door iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer.

Deze persoon zegt dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Of soms komt het bericht zelfs van het nummer van de bekende zelf, die later blijkt te zijn gehackt. Het slachtoffer wordt direct gevraagd om één of meer rekeningen te betalen omdat de bekende zelf even niet bij zijn/haar bankrekening kan. Meestal wordt pas later duidelijk dat het om oplichting gaat, zegt de politie. Slachtoffers hebben dan vaak al ‘meerdere rekeningen’ betaald.

Dergelijke fraude gebeurt het vaakst via WhatsApp, maar komt ook voor via e-mail, SMS en andere sociale media als Snapchat en Telegram.

ANP