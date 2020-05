Daan zet WhatsApp-fraudeur te kijk en laat iedereen meegenieten

Het is tegenwoordig een veelvoorkomende vorm van oplichting: WhatsApp-fraude. Oplichters doen zich via de chatapp voor als een bekende en vragen om geld over te maken. Twitteraar Daan Jongen werd ook benaderd en gaf de crimineel een koekje van eigen deeg.

“Hey mam. Dit is mijn nieuwe 06-nummer. Ik ben van provider veranderd. Het oude nummer kan weg hoor.” Zo begon het chatgesprek tussen Daan en een onbekend nummer. Maar Daan is een man en dus geen moeder. Het bericht deed dus gelijk een belletje rinkelen.

De Twitteraar had gelijk door dat hij ‘gephisht’ werd en besloot het gesprek aan te gaan met de oplichter. Zijn volgers maakte hij daar deelgenoot van. “Jullie mogen bepalen wat ik ga zeggen.”

Geld overmaken

De oplichter komt direct tot zaken. “Ik zit hier even met een probleem. Ik moet gauw voor 21.00 uur m’n nieuwe toestel en nog twee betalingen verwerken, maar ik kan niet inloggen zonder de Rabo-scanner.”

Lees ook: Oma Truus (81) via WhatsApp opgelicht voor 14.000 euro: ‘Ze is in één dag al haar geld kwijt’

Als Daan laat weten die scanner ook niet bij de hand te hebben, wordt hem gevraagd of hij dan misschien een bedrag kan overmaken naar een rekeningnummer. “Dan boek ik het morgenvroeg met de scanner direct terug op jouw rekening”, belooft de persoon die zich voordoet als een kind van Daan.

Daan vraagt zijn volgers: en nu? Mensen kunnen stemmen op drie verschillende antwoorden: ‘En je zakgeld dan?’, ‘Maar je weet van papa..’ en ‘Shit, nu meteen?’.

Steeds gekker

Maar het wordt steeds gekker. Als de oplichter aangeeft in tijdnood te zitten en nogmaals vraagt of Daan drie rekeningen wil betalen, besluit de Twitteraar een stapje verder te gaan.

Zijn volgers kunnen nu kiezen uit: ‘Papa slaat me’, ‘Hans heeft pizza gehaald’ en ‘Pap krijgt een hartaanval!’. Het wordt de tweede optie. De oplichter denkt maar aan één ding en vraagt nu of Daan dan misschien via betaaldienst Tikkie het geld wil overmaken.

Antwoors — Daan Jongen (@Daanjongen) May 19, 2020

Op advies van zijn volgers stuurt hij de crimineel vervolgens een nog gekker bericht: “We hebben net geblowd.” Dan lijkt de oplichter het niet meer te vertrouwen, het gesprek valt stil.

‘Je bent geadopteerd’

Daan hoopt de crimineel te kunnen pakken en vraagt of hij of zij een locatiepin wil sturen, zodat de Rabo-scanner gebracht kan worden. Daar trapt de oplichter niet in.

De Twitteraar besluit de finale klap uit te delen. Hij stuurt: “Je bent geadopteerd” en vervolgens stuurt hij de crimineel een link naar zijn Twitterberichten.

De fraudeur snapt het gelijk: hij is dit keer zelf in de maling genomen. Alle berichten uit het chatgesprek worden onmiddellijk verwijderd en de crimineel sluit af met een bedreiging.

Bekijk hier het hele gesprek tussen Daan en de oplichter.

Ik word gephist! En jullie mogen bepalen wat ik ga zeggen. Poll hieronder. ⬇️ pic.twitter.com/iDEmorxtnq — Daan Jongen (@Daanjongen) May 19, 2020

WhatsApp-fraude

Slachtoffers van WhatsApp-fraude zijn vorig jaar in totaal voor 1.056.805 euro opgelicht, zo bleek begin dit jaar uit cijfers van de Fraudehelpdesk. In totaal werden 2663 meldingen gedaan van WhatsApp-fraude.

Lees ook: WhatsApp-fraude neemt sterk toe, dit kan je zelf doen om oplichters dwars te zitten

Gelukkig had Daan al snel door dat een oplichter hem geld wilde aftroggelen. Hij heeft screenshots gemaakt van het gesprek en direct de politie ingeschakeld.

Teamleider Cybercrime van de politie in Zeeland-West-Brabant Martijn van Dam benadrukt dat dat belangrijk is als je aangifte wil doen van WhatsApp-fraude: screenshots maken van het gesprek.